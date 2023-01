Atom- und Friedensforscher sehen Gefahr eines Atomkriegs so groß wie nie zuvor

Nicht nur Russlands Drohungen, Atomwaffen einzusetzen, auch die aktuell verwirrende außenpolitische Lage ist gefährlich. Denn ein Atomkrieg kann auch durch einen Unfall oder Fehlkalkulation losbrechen. Oder durch unüberlegt plappernde Politiker.

Wie die Presse (HIER und HIER) berichtet, machen Friedens- und Atomfoscher die Welt auf die Gefahr eines Atomkrieges aufmerksam. Die berühmte Weltuntergangsuhr (englisch: »doomsday clock«) wurde auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt. So weit wurde sie noch nie vorgerückt.

Nicht nur Russlands Drohungen, Atomwaffen einzusetzen, auch die aktuell verwirrende außenpolitische Lage ist gefährlich. Denn ein Atomkrieg kann auch durch einen Unfall oder Fehlkalkulation losbrechen. Man hat schon bei den Äußerungen von Außenministern Annalena Baerbock erkennen können, wie ein falscher Satz (»Wir führen einen Krieg gegen Russland!«) international für Verwirrung sorgen kann.

Die Weltuntergangsuhr bzw. Atomkriegsuhr (englisch: doomsday clock) ist eine symbolische Uhr der Zeitschrift »Bulletin of the Atomic Scientists«. Sie soll der Politik, den Medien und allgemein der Öffentlichkeit deutlich machen, wie groß das aktuelle Risiko eines Atomkrieges ist. Die Entscheidungen hierzu trifft der Aufsichtsrat der Zeitschrift gemeinsam mit einem Sponsorenrat, in dem siebzehn Nobelpreisträger vertreten sind.