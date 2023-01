Asylbewerber: Deutschland hat EU-weit die meisten Asylanträge

Mit 226.467 Anträgen hatte Deutschland 2022 die höchste Zahl an offiziellen Asylbewerbern seit 2016. Es ist die mit Abstand höchste Zahl in der EU. Die Antragsteller kommen vornehmlich aus Afghanistan, der Türkei und Syrien. Ukrainer werden nicht mitgezählt: Sie brauchen keinen Asylantrag.

Wenn Menschen nach Europa fliehen, dann wollen sie zu allermeist nach Deutschland. Zumindest in absoluten Zahlen ist Deutschland der Rekordhalter in der EU. Mit 226.467 Anträgen hatte Deutschland 2022 die höchste Zahl an offiziellen Asylbewerbern seit 2016 [siehe Bericht »Welt«].

Dies ist mit Abstand die höchste Zahl in der EU. Die Antragsteller kommen vornehmlich aus Afghanistan, der Türkei und Syrien sowie anderen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, aus Afrika und Lateinamerika.

Ukrainer werden ausdrücklich nicht mitgezählt: Sie brauchen keinen Asylantrag zu stellen und können sich direkt um Wohnungen und Arbeit bewerben.

Insgesamt haben letztes Jahr 923.991 Menschen in den 27 Mitgliedstaaten der EU einen Asylantrag gestellt. Hinzu kamen rund 5 Millionen Ukrainer in die EU-Staaten.