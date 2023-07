Asylanten wollen nach wie vor mehrheitlich nach »Germoney«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Die Ukraineflüchtigen geniessen also den "vorübergehenden Schutz". Der sei ihnen vergönnt! Aber warum sie auch noch Bürgergeld + alle Nebenkosten erhalten, hat noch niemand versucht, mir zu erklären. Ebenso fehlt eine nachvollziehbare Begründung für Waffen- und Geldlieferungen an die Ukraine zulasten deutscher Steuerzahler. Dies ganz abgesehen von der sonstigen böswilligen Unterwanderung Deutschlands durch nicht integrations- oder arbeitswillige Wohlstandsflüchtige. Warum lassen wir uns das gefallen?

25.07.2023 - 11:52

Der Ausspruch von Thomas Barnet nimmt immer mehr Konturen an.



Hier nochmal das Zitat:

“Das Endziel ist die Gleichschaltung aller Länder der Erde, …durch die Vermischung der Rassen, mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa, dazu sollen in Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der dritten Welt aufgenommen werden. Das Ergebnis ist eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90 zu dumm zu Begreifen, aber Intelligent genug um zu Arbeiten.”

“Jawohl, ich nehme die Vernunftwidrigen Argumente unserer Gegner zur Kenntnis, doch sollten sie Widerstand gegen die Globale Weltordnung leisten, fordere ich „We shall kill them“ (wir werden sie töten).”



Thomas P. M. Barnett (* 1962 in Chilton, Wisconsin) ist ein US-amerikanischer Forscher auf dem Gebiet der Militärstrategie