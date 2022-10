Asylanten lassen es sich auf 5-Sterne-Fährschiff gut ergehen

Bis zu 1.000 Asylanten aus Syrien und dem Jemen haben auf dem Luxus-Fährschiff Silja Europa eingecheckt, das nun als schwimmende Asylunterkunft fungieren soll. Sie lassen es sich richtig gut ergehen und verbreiten ihre Videos in den sozialen Medien.

Das Fünf-Sterne-Fährschiff »Silja Europa« liegt derzeit im Hafen von Velsen (Niederlande) vor Anker und dient dort als Unterkunft für bis zu 1.000 Asylanten aus Syrien und dem Jemen. Das Schiff hat 1.152 Kabinen und bietet im regulären Einsatz über 3.000 Passagieren Platz. Jetzt haben es sich die Asylanten auf dem Schiff gemütlich gemacht, genießen den Luxus und verbreiten Videos von ihrer Fünf-Sterne-Unterkunft über die sozialen Medien. Das sorgt für jede Menge Ärger, schreibt Remix News.

Der einwanderungskritische Politiker Geert Wilders kommentiert die Videos auf Twitter und prangert an, dass »die Araber alles umsonst bekommen und in Fünf-Sterne-Häusern leben«, während die eigenen Bürger hart getroffen werden. »Für Asylsuchende ist alles kostenlos. Gutes warmes Essen, Heizung, Pflege. Auf Luxuskreuzfahrtschiffen und alles umsonst«, schreibt er in einem Beitrag.

»Während unsere eigenen Leute ihre Energierechnungen nicht bezahlen können und viele ältere Menschen aufgrund des Mangels an medizinischem Personal gezwungen sind, Windeln zu tragen“, kritisiert Geert Wilders weiter.

In den Videos wird gezeigt, dass die Asylanten geräumige Kabinen bekommen haben und ihnen warme Buffets serviert wurden – alles auf Kosten der niederländischen Steuerzahler. Und das zu einem Zeitpunkt, an denen die Niederländer unter einer Inflation von über 17 Prozent leiden.

Ein paar Videos der Asylanten:

twitter.com/DGrootkarzijn/status/1576430958907359233

twitter.com/DGrootkarzijn/status/1576431120500957184

twitter.com/DGrootkarzijn/status/1576434405320822784