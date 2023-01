Anton Hofreiter will, dass die Ukrainer sofort an Leopard-Panzern ausgebildet werden

Die Grünen machen Druck: Sie wollen, dass so schnell wie möglich so viele Kampfpanzer wie möglich in die Ukraine geschickt werden.

Wer macht innerhalb der Ampel-Koalition und im Bundestag am meisten Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz, damit er Leopard-Panzer an die Ukraine schickt? Es sind die Grünen!

Wer brachte das halbe EU-Parlament gegen die Bundesregierung auf, damit sie endlich die Freigabe der Leopard-Panzer ermöglicht? Es waren die Grünen! (Unter der Initiative von Reinhard Bütikofer!)

Und wer fordert jetzt besonders lautstark, dass die Ukrainer zum Einsatz mit Leopard-2-Panzern trainiert werden sollen? Es sind die Grünen!

Aton Hofreiter (Grüne) fordert, dass möglichst sofort mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten begonnen werde, damit diese den Kampfpanzer Leopard 2 bedienen können [siehe Bericht »Welt«].

Weil beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe im US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz am Freitag keine Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine gefallen war, fordert Hofreiter nun umso stärkeres Engagement, um einen Ansehensverlust Deutschlands in der NATO zu vermeiden.

Es ist klar: Keine Partei in Deutschland setzt sich so mit Nachdruck für Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ein, wie die Grünen.