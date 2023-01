Andrij Melnyk fordert jetzt NATO-Fighter-Jets für die Ukraine

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

25.01.2023 - 12:16

Ich denke es läuft im Agenblick eine ganz "neue Entwicklung" ab, die der in Afgahanistan folgt. Dort hat die Nato unter dem Oberbefehl der US-Militärs jede Chance eingebüßt ist ist ist "schlichtt stiften gegangen", angeblich, weil die "Geheimdienste" die strategische Lage zu optimistisch einschätzte. Wobei sich z. Z. das gleiche Muster erneut abspielt. Die "Strategie" ist viel zu optimistisch in diesem "Spiel" in dem zu viele Menschen, auf "Teufel kommraus sterben"! Der Krieg, um die "Profite der reichsten amerikanischen Familien", denen die "US-Kriegs-Konzerne zu fast 100 % gehören" lassen amerikanische und europäische Steuerhaushalte "abschöpfen" um "Billionen an Privat-Gewinnen" zu ihren "Reichtümern hinzuzufügen". Dabei ist ist ihre "Abdecker-Charakter" grund sätzliches Merkmal, ihrer strategischen Organisation. Konkreter, sind die Waffenlieferungen, die Soldaten, die Panzer im Krieg des Ostblocks gegen Russland und seine Rohstoff-Vorkommen, eine schauerliche "Tragödie, wie zu dreistesten Kolonial-Zeiten"! Die "Kampfverbände in der Ukraine werden scheitern, 1. an der Russischen Entschloßenheit, 2. an der systematischen Taktik, in der schon Napoleon vor Moskau geschlagen wurde, oder Hitlers Heere scheiterten. 3. steht wiedermal der Winter an, und die Russische "Artellerie" wird vorrücken, die amerikanischen Abrams-Panzer sind nicht Wintertauglich, sie rutschen im Schnee rückwärts die Steigungen wieder zurück, und werden zu Schrott zerschossen. Die westlichen gepanzerten Militärfahrzeuge, werden auf der "Flucht erwischt" 4. ist die Strategie die gleiche wie in Kabul, und der "Rückzug der US-Schutz-Macht" wird immer wahrscheinlicher. Die westlichen Politiker, sammt den US-Millitärbasen, werden in die USA flüchten, ihre "Kriegs-Handels-Vertreter in Brüssel" sind längst "verbrannt, ohne jeden demokratischen Rückhalt in der Bevölkerung"! Das neue Jahr wird auch einen "neuen Wind, einen demokrtischen Aufbruch, mit einer Dynamik entwickeln", den kann auch eine "Propaganda-Organisation der GEZ-Anstalten" ungeschehen machen, denn die ganzen "Bastionen der mein-eidigen-Arrangeure eines Scheinheiligen Macht-Apparates" wird ins "Rutschen geraten". In logischer, Konsequenz, wird sich die "Intelligenz durchsetzen"! Das was schon immer die "klügere Alternative war um konstruktive Lösungswege zu entwickeln. MfG