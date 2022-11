Ampel versagt in der Energiekrise mit vermeintlicher Strom- und Gaspreisbremse

Aber die Ampel-Koalition versagt völlig bei der Versorgung von Unternehmen und Bürgern mit preiswerter Energie. Statt die hohen Strompreise durch einen Wiedereinstieg in Kohle- und Kernkraft zu senken, sollen die Preise staatlich gedeckelt werden. Die erforderlichen Finanzmittel will die Bundesregierung über neue Schulden bereitstellen. Diese massive Neuverschuldung wird jedoch nur durch spätere Steuererhöhungen ausgeglichen werden können. Was sich zunächst nach einer Entlastung für Wirtschaft und Bevölkerung anhört, ist in Wirklichkeit nur eine kurzzeitige Überbrückungshilfe, die der Steuerzahler wieder zurückzahlen muss.