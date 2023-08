Ampel-Regierung will CO2-Preis beim Tanken und Heizen 2024 stärker anheben

Habecks Umbau der Wirtschaft soll mit einer höheren CO2-Bepreisung finanziert werden. Daher werden die Bürger ab 2024 beim Tanken und Heizung mehr zur Kasse gebeten.

Das grüne Schöpfen geht weiter: Autofahrer und Bürger, die ihre Wohnung oder ihr Haus mit Erdgas oder Öl beheizen, sind neuen Belastungen durch die Politik der Ampel-Regierung ausgesetzt.

Ab 2024 soll die CO2-Bepreisung steigen [siehe Bericht »n-tv«]. Für Autofahrer bedeutet dies: 4 Cent CO2-Aufschlag pro Liter.

Das Geld soll in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) der Regierung fließen. Aus diesem sollen mehrere Milliarden Euro unter anderem in die Gebäudesanierungen, Energiewende, Verkehrswende (E-Mobilität) und in Milliarden-schwere Subventionen für bestimmte Wirtschaftszweige fließen, die für die grüne Energiewende benötigt werden. Dazu gehört vor allem die Chip- und Halbleiter-Industrie.