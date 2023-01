Ampel-Regierung verscherbelt Strom zu Schrottpreisen ins Ausland

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

24.01.2023 - 12:21

Das war doch schon vor Jahren bekannt, nur auf Grund von Kosten zur Speicherung wurde bis heute doch so gut wie nichts getan außer immer mehr Spargel hinzustellen. Genauso ist es mit der Entsorgung ausgedienter Windräder, irgendwann werden uns in nächster Zeit diese ganzen Phantasie Produkte der Grünfaschisten auf die Füße fallen, alles was bei denen unter Öko-/Bio läuft ist doch nur Etikettenschwindel wenn man den ökologischen Fußabdruck hinzu zieht verbrauchen wir bedeutet mehr Ressourcen als hinten rauskommt und zerstören diesen Planeten mit riesen großen Schritten. Also weg mit diesen Ökofaschos Phantasten.