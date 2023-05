Ampel-Regierung hat Deutschland in die Rezession gesteuert

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

25.05.2023 - 11:47

Sehr gut. Es läuft planmäßig und bei der Dummheit im Land kann es gar nicht heftig genug werden. Es gibt keine Situation, kein Leid, keine Bestrafung, die diese dummen Menschen hier im Land dazu bringt, ihre unsägliche Mentalität zu hinterfragen und an sich zu arbeiten. Im Gegenteil. Sie "kultivieren" alles vulgäre wie ihren überzogenen Geltungsdrang. Deutschland will die Welt retten in Sachen Klima, deswegen beschränkt es seine Bürger und verlangt Hunger und Kältetod, zerstört seine Natur, seine Faune und Flora, flutet das Land mit Minderbemittelten in allen Belangen, da sie kein CO2 ausstoßen, das sind nur zwei Beispiele für die unstillbare Sucht nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Machtgeilheit. Die Deutschen haben in ihrer Geschichte nicht viel zustande gebracht, andere haben die Welt entdeckt, erobert ,erschlossen, die Deutschen schlagen sich seit 2000 Jahren die Köpfe ein bis heute. Wollen aber bei den vermeintlich Großen mitspielen, das Zeug dazu haben sie nicht. Sie sind Kleingeister, Proleten und bleiben das auch.