Ampel-Politik treibt Staatsverschuldung auf Rekordhöhe: 2406,6 Milliarden Euro!

Während das Wirtschaftswachstum auf Minus 0,4 Prozent gesunken ist, steigt die Staatsverschuldung auf über 2,4 Billionen Euro. Gleichzeitig flüchten die Investoren. Die Ampel hat ganze Arbeit geleistet bei der Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Deutschland.

Die Kennzahlen der deutschen Wirtschaft sind alarmierend. Das Wirtschaftswachstum Deutschlands ist auf Minus 0,4 Prozent gefallen. Die Investoren haben für eine Kapitalflucht von 132 Milliarden US-Dollar aus Deutschland gesorgt.

Und nun kommt die nächste Schock-Nachricht: Bund, Länder und Gemeinden haben im ersten Quartal des Jahres 2023 insgesamt eine Rekord-Verschuldung von 2406,6 Milliarden Euro erreicht [siehe Bericht »Tagesspiegel«]. Die Neuverschuldung beträgt 38,9 Milliarden Euro.

Als Hauptgrund für diesen Schuldenschub wird die Energiekrise aufgrund des Krieges in der Ukraine genannt. Doch ist das wirklich der Grund? Oder ist nicht vielmehr der Hauptgrund die REAKTION der Ampel-Regierung auf die Energiekrise?

Tatsache ist: Die hohen Energiekosten haben Bund, Länder und Gemeinden zu höheren Schuldenaufnahmen gezwungen, und das in einer Zeit, in der die Ampel-Regierung trotz der Krisensituation mit aller Kraft an der Energiewende festhält und entgegen aller Experten-Warnungen und gegen den Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung die Kernkraftwerke abgestellt hat bei gleichzeitiger Sanktion Russlands beim Erdöl und Erdgas. Stattdessen wird auf teures LNG aus den USA und Katar umgestellt.