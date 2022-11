Ampel-Impfskandal muss schonungslos aufgearbeitet werden“ …

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Dieser Impfskandal durch die Regierung ist ein Kapitalverbrechen und muss hart bestraft werden. Die verantwortlichen Politiker können sich nicht ständig hinter der Immunität verstecken, so wie es die Merkel und ihre Konsorten immer gemacht haben.

23.11.2022 - 08:50

Und was ist mit der wehrkraftzersetzenden Impfpflicht bei der Bundeswehr? Und was mit den noch verbliebenen schikanösen Maskenpflichten?



Das den Plandemikern hörige BVGer. hat die vielen Verfassungsklagen gegen die Corona-Schikanen untertänigst nicht bearbeitet Da ist es doch viel einfacher und unauffälliger wenn man - sofern es sich gar nicht mehr vermeiden läßt - alles "still auslaufen" läßt.



Da wird der Ampel-Impfskandal wohl genauso schonungslos aufgearbeitet wie der Pipeline-Sprengungs-Skandal ...