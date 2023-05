Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

25.05.2023 - 08:52

„AfD prangert an: Keine Transparenz, keine Aufklärung

Ampel blockiert Aufklärung von Habecks Günstlingsnetzwerk

»Es wird wohl ein Untersuchungsausschuss notwendig sein, um das gesamte Günstlingsnetzwerk im Wirtschaftsministerium ans Tageslicht zu befördern.« …



Was das Ole mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern versuchen wird, da das tatsächliche Ausmaß dieses „Günstlingsnetzwerks“ in der gesamten Bunderegierung samt ihrem(?) Parlament zum Vorschein kommen könnte, was möglicherweise dann sogar ´entsprechende` Konsequenzen nach sich ziehen ´müsste`???