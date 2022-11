AfD warnt: Ungesteuerte Masseneinwanderung ruiniert unser Bildungssystem?

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

24.11.2022 - 14:02

JF infaustumveritas sagt:

24. November 2022 um 7:36 Uhr

Wer sich mit denen gemein macht, die andere verblöden wollen, um von der eigenen Blödheit abzulenken, der/die verblödet selbst in zunehmendem Maße. Erschwerend kommt hinzu, daß die Verblödeten aller Ebenen nicht einmal merken, wie man sich über sie lustig macht und sie mit Häme übergießt, weil sie der Meinung sind, in ihrer erhabenen „Verblödetheit“ über jenen zu stehen, die nur noch lachen können über diese Figuren …. einerseits! Andererseits ist es aber unendlich traurig, weil die Verblödeten das Land in ein Licht stellen, dessen Tugenden das nicht verdient haben. Und zum Dritten ist es schrecklich, weil die Verblödeten in ihrer Verblödetheit glauben, sie alleine seien in der Lage, ein Land von der Größe und der Bedeutung Deutschlands zu steuern. Und weil die Verblödeten so verblödet sind, sehen sie nicht einmal, was sie da anrichten. Nur ein „Tiefer Staat“ (oder eine sich der offenbaren Bezeichnung entziehenden Institution) reibt sich im Hintergrund die Hände, weil die Absichten voll erfüllt werden – und zwar von der Fraktion der Verblödeten. Diese Mannschaft, die gerade im Namen Deutschlands antritt, macht es sehr deutlich, wie es um die Heimat bestellt ist.