AfD in neuester Umfrage jetzt vor der SPD

Das Umfrageportal GMS hat in seiner »Sonntagsfrage« für die AfD ein Plus zur vorhergehenden Umfrage von vier Prozentpunkten festgestellt. Damit liegt bei GMS die AfD jetzt einen Prozentpunkt vor der SPD und auf Rang zwei.

Die aktuellen Umfrageergebnisse sind ein Schlag ins Gesicht für die Berliner Ampel-Koalitionäre. Bei allen Umfrageinstituten und -portalen gibt es für die Ampel-Parteien eine klare Bergab-Tendenz. Der große Sieger in den Umfragen ist - und da sind sich alle Umfragen einig - die AfD.

Die jüngste Umfrage stammt von GMS, publiziert auf dem Portal Dawum. Hier kann die AfD gegenüber der vorherigen GMS-Umfrage ein sattes Plus von vier Prozentpunkten verzeichnen und mit 19 Prozent jetzt an der SPD (18 Prozent / minus 1 Prozent) vorbeiziehen. Die öko-sozialistischen Grünen verlieren sogar zwei Prozentpunkte und kommen bei GMS auf nur noch 15 Prozent. Aus dem Lager der Ampel kann lediglich die FDP leicht hinzugewinnen: ein Prozentpunkt mehr als in der Umfrage zuvor, allerdings auf sehr geringem Niveau (7 Prozent).

Für die mehrfach umbenannte SED wird die kommende Bundestagswahl wohl ein einziges Desaster. Ohne gewonnene Direktmandate wird die Tür zum Parlament für sie geschlossen bleiben. Teilnehmen an den Parlamentssitzungen könnten dann deren Mitglieder bestenfalls auf der Zuschauertribüne.

Die theoretische Sitzverteilung (bei einer Ausgangsposition von 630 Sitzen, ohne Überhangs- und Ausgleichmandate) zeigt eindeutig, dass die Ampel über keine Regierungsmehrheit mehr verfügt. Gemeinsam kommen die drei Koalitionäre derzeit auf 286 Sitze; demgegenüber stehen 208 Sitze für die Union und 136 Sitze für die AfD. Auch für eine schwarz-gelbe Regierung reichte es nicht, eine schwarz-grüne Regierung hätte mit 315 Sitzen genau den Patt, also die Hälfte erreicht.

Eine schwarz-blaue Regierung hingegen hätte aktuell mit 344 Sitzen eine deutliche Mehrheit. Das sollte nicht unerwähnt bleiben.