AfD bei Umfrage deutschlandweit jetzt auf 19 Prozent gestiegen

Die AfD verzeichnet aktuell in den Umfragen auf Bundesebene mit 19 Prozent ein Allzeithoch. Den Berliner Ampelkoalitionären dürften hingegen bei den Zahlen die Augen tränen: für sie geht es weiter bergab.

Die AfD springt momentan in den bundesweiten Umfragen von einem Rekord zum nächsten. Laut einer INSA-Umfrage vom gestrigen Sonntag käme die Partei auf 19 Prozent; so hoch war der Umfragewert auf Bundesebene für die AfD in ihrer zehnjährigen Geschichte noch nie. Zum Vergleich: die Grünen lagen in ihrem zehnten Jahr bei Umfragen auf Bundesebene gerade so bei etwa fünf Prozent.

Die Grünen befinden sich, wie die anderen Ampel-Koalitionäre, momentan auf dem stark absteigenden Ast. Alle drei Parteien verlieren stark, die SPD schafft es gerade noch, auf gleicher Höhe mit der AfD zu bleiben, die Grünen marschieren in Richtung Zehn-Prozent-Grenze und die FDP bewegt sich nahe an der Existenzlinie von fünf Prozent.

Ganz vorne tut sich in den Umfragen wenig. Die CDU zeigt sich in der Zwischenzeit nach dem Weggang der alles lähmenden Merkel erholt. Umfragewerte von 27 Prozent aufwärts geben der Union einen nicht erwartbaren Aufschwung. Allerdings profitieren Merz und Konsorten eindeutig von dem Hick-Hack der Berliner Ampel und der absoluten Führungsschwäche von Regierungschef Scholz. Produktive Vorschläge zur Behebung der mannigfaltigen Probleme im Land kamen von der Union bisher auch nicht wirklich.

In den Reihen der Ampel ist man zwar enttäuscht bis entsetzt, statt Lösungsansätze bietet man aber nur Ausflüchte an und sucht – wie immer – die Fehler bei anderen. Vor allem die »bösen« Wähler aus dem Osten sind an dem Dilemma schuld. Hier liegt die AfD in den Umfragen bei 30 Prozent und damit auf Platz 1 der Rangliste, noch vor der Union. Fraglich ist, wie lange die Ampel diesen Abwärtstrend noch durchhalten kann, bevor irgendjemand endlich die Reißleine zieht und aussteigt. SPD und Grüne haben ja noch einen Puffer, aber die FDP bewegt sich nahe dem parlamentarischen Existenzminimum, der bekannten Fünf-Prozent-Hürde. Bei Lindner und Co. dürften einige Nerven bereits blank liegen.