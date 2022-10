Abtreibungsaktivisten zündet katholische Kathedrale in Bogotá an

Die Terroristen nahmen an dem Tag für die Entkriminalisierung und Legalisierung der Abtreibung teil und forderten eine Ausweitung der Abtreibung in Kolumbien.

Am 28. September hat eine Gruppe von Abtreibungsaktivisten einen Brandanschlag auf die katholische Primatialkathedrale in Bogotá, Kolumbien, verübt und versucht, die Türen niederzubrennen, und die Wände mit abtreibungsfreundlichen Graffiti besprüht. Nach Angaben der Katholischen Nachrichten-Agentur waren Beamte des Bürgermeisteramtes anwesend und unternahmen nichts, um den Angriff zu verhindern, berichtet Live Action.

Die Terroristen nahmen an dem Tag für die Entkriminalisierung und Legalisierung der Abtreibung teil und forderten eine Ausweitung der Abtreibung in Kolumbien. Die Abtreibung wurde in Kolumbien am 21. Februar legalisiert, als das Verfassungsgericht die Abtreibung vor der 24. Woche entkriminalisierte und damit die am wenigsten restriktiven Abtreibungsgesetze in Lateinamerika schuf.

»Wir lehnen jede Form von Gewalt in Wort und Tat ab, wir fordern von den Veranstaltern und Teilnehmern der Demonstrationen und Proteste Höflichkeit, wir bitten die Behörden, das Leben, die Ehre und das Eigentum der Bürger zu schützen«, erklärte die Erzdiözese Bogotá in einer Erklärung vom 29. September.

»Wir lehnen die Gewalttaten und die Intoleranz ab, die gestern von einer Gruppe von Demonstranten zur Verteidigung der Abtreibung begangen wurden. Die Angriffe auf Gläubige und der Versuch, die Türen der Primatialkathedrale von Kolumbien anzuzünden, sind inakzeptabel«, erklärte der Pro-Life Caucus des kolumbianischen Kongresses.

Die Katholische Solidaritätsbewegung erklärte, Bürgermeisterin Claudia López habe »die Reaktionsfähigkeit der Polizei demontiert« und so den Angriff ermöglicht. »Wenn ein Verbrechen wie Mord durch Abtreibung, das im Strafgesetzbuch steht, legitimiert wird, glauben diese jungen Frauen, dass sie jedes andere Verbrechen begehen können«, sagte die Gruppe.

Die Gruppe plante eine Anzeige gegen die Abtreibungsbefürworter »wegen der angeblichen Verbrechen der Beschädigung fremden Eigentums, des Aufruhrs, der Schädigung des öffentlichen Wohls, der Missachtung von Überzeugungen, des Vandalismus, des Terrorismus, des versuchten Mordes [und] der Verschwörung zu einem Verbrechen.«

Nach Angaben des Direktors der Nationalen Polizei, General Henry Sanabria, wurden vier Frauen in Gewahrsam genommen.