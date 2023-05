99.3% der FW-Leser meinen: Grüne Klimalobbyisten zerstören deutsche Wirtschaft

Energiewende und Verkehrswende sollen Hand in Hand gehen. Doch die Zunahme an E-Autos und Wärmepumpen erfordert mehr Strom. Dabei wurden gerade die letzten Kernkraftwerke abgestellt. Alles ergibt keinen Sinn. Nun stellt sich heraus, wie sehr die grüne Klimapolitik nicht von durchdachten Zukunftsplänen geleitet ist, sondern von finanziellen Interessen bestimmter Lobbygruppen, die mit der Finanzindustrie in Verbindung stehen.