20 Prozent der Hamburger Kinder können vor der Einschulung kein Deutsch

»Ein so hoher Anteil an Kindern ohne solide Deutschkenntnisse gefährdet die Bildungserfolge aller Schüler. Dazu kommen die besorgniserregenden Ergebnisse des letzten bundesweiten IQB-Bildungstrends, wonach Hamburger Schüler zwischen 17,3 und 30,5 Prozent die Mindestanforderungen in Zuhören, Lesen und Orthographie verfehlen. In den migrationsgeprägten Stadtteilen Hamburgs sind die Leistungen noch schwächer. Die Politik der ungesteuerten Zuwanderung kann offenkundig auch nicht mit noch so bemühten Maßnahmen des rot-grünen Senats kompensiert werden. Eine Neuausrichtung nach dem Vorbild skandinavischer Länder wie Dänemark und Schweden – einschließlich Quotenregelungen – ist unausweichlich.«