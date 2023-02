Whitney Webb: Geheimdienste machen durch »Sexual Blackmailing« Politiker erpressbar

Geheimdienste haben über Jahrzehnte Methoden der organisierten Kriminalität übernommen. Politiker werden in einen Sumpf aus Korruption, Verbrechen und Sexualdelikten gezogen und damit erpressbar gemacht. So können Geheimdienste Politiker unter Druck setzen, Entscheidungen gegen ihr Gewissen zu treffen.

[Siehe Interview von Glenn Beck mit Whitney Webb auf YouTube HIER]

In einem zweibändigen Werk (Band 1 HIER und Band 2 HIER) mit insgesamt über 1000 Seiten hat die Investigativ-Journalistin Whitney Webb, ausgehend von den Jeffrey-Eppstein-Skandalen und den Skandalen um Bill und Hillary Clinton, Robert Maxwell und seiner Tochter Ghislaine Maxwell, die mit Jeffrey Epstein kooperierte und wegen Sexualdelikte verurteilt wurde, die Vernetzungen der US-Geheimdienste mit der organisierten Kriminalität untersucht.

Ihre Analysen zeigen anhand von vielen Beispielen einen gewaltigen Komplex von Korruption und Erpressung auf. Eine bittere Erkenntnis ist, wie sehr beispielsweise Jeffrey Epsteins Aktivitäten indirekt staatlich gefördert wurden, weil sein Netzwerk engmaschig mit US-Geheimdiensten verbunden war.

Und hier zeigt sich ein massives Problem, das die Gesellschaft als Ganzes betrifft: Wichtige Entscheidungsträger in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden in diese Netzwerke aus Geheimdienstaktivitäten und organisierter Kriminalität regelrecht hineingezogen und damit korrumpierbar und erpressbar gemacht. Jeder, der beispielsweise mit Jeffrey Epstein und seinen Pädophilie-Netzwerken in Berührung kam, war erpressbar und somit steuerbar. Diese Methode war nicht neu: Politiker mit sexuellen Intimitäten erpressbar zu machen, wurde breit angewandt. Dabei wurden auch Minderjährige als Lockmittel missbraucht.

Geheimdienste (NSA, CIA usw.) haben also Methoden aus der organisierten Kriminalität übernommen: Politikern, die so unter Druck gesetzt werden können, fällt es immer schwieriger, wichtige Entscheidungen unabhängig und gewissenhaft zu treffen, weil es Interessensgruppen gibt, die gegen diese Politiker Druckmittel in der Hand haben.

Das heißt: Sobald jemand in Washington, Berlin, Paris oder London politisch aufsteigt und wichtig wird, werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Person kontrollierbar und berechenbar zu machen.

Im Zuge der Digitalisierung fällt dieses »Blackmailing« immer leichter, weil die gesamte Kommunikation aller Politiker durchdrungen werden kann. Aus diesem Grund wird auch der Trend zum Transhumanismus intensiviert. Je mehr Technik mit dem Menschen verknüpft ist, desto enger kann er gesteuert und manipuliert werden.

Selbst wenn ein Politiker es schafft, lange eine weiße Weste zu behalten und integer zu bleiben, können Geheimdienste über digitale Eingriffe in die Kommunikation falsche Indizien pflanzen und jemanden mit erfundenen und kreierten Vorwürfen konfrontieren.

Am Ende entsteht so eine Klasse von scheinbaren Entscheidungsträgern, die in Wirklichkeit Sklaven sind und wichtige Entscheidungen nicht mehr unabhängig treffen können. Die Bevölkerung bleibt irritiert zurück, weil sie nicht verstehen kann, warum die gewählten Politiker nicht die Politik um setzen, welche die Bürger sich wünschen.

