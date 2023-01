Putin erklärt, Deutschland sei bis heute von US-Truppen besetzt

Wie die Presse berichtet, hat Putin erst kürzlich vor Studenten sinngemäß erklärt, Deutschland sei kein souveräner Staat und bis heute unter der Kontrolle der USA. Seine Rede wurde im russischen Fernsehen übertragen.

Wie die Presse (siehe Bericht »n-tv«) berichtete, trat der russische Präsident Wladimir Putin vor Stundeten auf und erklärte in seiner Rede, dass Deutschland bis heute von US-Truppen besetzt sei.

Wörtlich soll er unter anderem gesagt haben: »Formal und juristisch befinden sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik amerikanische Besatzungstruppen. Das ist so Fakt, und dort gibt es sehr viele.«

Die politische Elite Europas sei, so Wladimir Putin, der verlängerte Arm Washingtons.

In zahlreichen deutschen Mainstream-Medien wurden diese Behauptungen als Falschbehauptungen zurückgewiesen. Bei »n-tv« wird kommentiert: »Russland und seine Führung stehen immer wieder wegen Desinformation und Lügenpropaganda international in der Kritik. Auch die USA sehen Deutschland als einen souveränen Staat an.«

Hat Putin recht? Hat er unrecht?

Wolfgang Schäuble hatte 2011 erklärt: »Wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen.« Er soll dies angeblich in Bezug auf die Eingebundenheit Deutschland in die Europäische Union gemeint haben, versuchte damals die Presse zu beschönigen. Doch die hatte es 1945 noch nicht gegeben.

Der US-Sicherheits- und Präsidentenberater Zbigniew Brzeziński erklärte 1999, Europa sei ein US-amerikanisches Protektorat. Und in seinem Buch »The Grand Chessboard« schrieb er, Deutschland sei ein amerikanisches Protektorat und ein tributpflichtiger Vasallenstaat.

William Toel erklärte, dass die Geschicke Deutschlands von Ramstein aus bestimmt werden.

Was ist wahr? Auf jeden Fall ist klar: Souveränität ist relativ. Deutschlands Souveränität ist offensichtlich durch die Mitgliedschaft in der NATO und in der EU und durch den massiven Einfluss der USA eingeschränkt.