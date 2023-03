Polnische Politiker wollen Papst Johannes Paul II. als Unabhängigkeitskämpfer ehren

Abgeordnete der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) haben vorgeschlagen, Johannes Paul II. als Symbol für die wiedergewonnene Unabhängigkeit Polens anzuerkennen.

Die polnischen Parlamentarier wollen den verstorbenen Papst Johannes Paul II. ehren, den sie als Symbol der wiedergewonnenen Unabhängigkeit Polens betrachten. Die Parlamentarier werden am Mittwoch, den 24. März, eine Debatte zum Gedenken an den Todestag des Papstes im Jahr 2005 abhalten, wie Polski Radio berichtet.

Johannes Paul II., geboren als Karol Wojtyła in Wadowice, Polen, war von 1978 bis zu seinem Tod Papst. Er war der erste nicht-italienische Papst seit mehr als 450 Jahren und der erste polnische Papst der Geschichte. Er spielte eine bedeutende Rolle in der polnischen Geschichte, insbesondere beim Übergang des Landes vom Kommunismus zur Demokratie im späten 20.

Die Debatte findet im Unterhaus des Parlaments, dem Sejm, statt, und es werden Beiträge von Abgeordneten aus dem gesamten politischen Spektrum erwartet. Im Anschluss daran findet in der St. Johannes-Kathedrale in Warschau eine Messe statt, an der auch der polnische Präsident Andrzej Duda teilnehmen wird.

Johannes Paul II. wird in Polen sehr verehrt, und sein Erbe prägt weiterhin die Politik und Kultur des Landes. Seine Heiligsprechung im Jahr 2014 zog Hunderttausende von Pilgern nach Rom, und sein Andenken wird in Polen jährlich mit einem nationalen Feiertag, dem „Johannes-Paul-II-Tag“, am 18. Mai gefeiert.