Notre Dame in Paris erhält restaurierte Glocken zurück

Die größte dieser Glocken trägt den Namen »Marie«, nach der Jungfrau Maria, und wiegt über 6.000 Kilogramm bei einem Durchmesser von 206,5 Zentimetern.

Notre Dame in Paris erhält ihre neue restaurierten Glocken zurück. Diese Glocken wurden im Rahmen der Restaurierung der Kathedrale von Notre Dame nach dem verheerenden Brand im April 2019 neu angebracht. Die Restaurierungsarbeiten laufen bereits seit mehreren Jahren, und die Installation der neuen Glocken ist ein wichtiger Meilenstein in diesem Projekt. Das Restaurierungsteam hat hart daran gearbeitet, die Glocken, die bei dem Brand zerstört oder beschädigt wurden, mit Hilfe historischer Aufzeichnungen und moderner Technologie wiederherzustellen. Die neuen Glocken sind ein Beweis für das Engagement und die Beharrlichkeit derjenigen, die daran arbeiten, diese ikonische Kathedrale in ihrem früheren Glanz wiederherzustellen.

2013 wurden acht neue Glocken in der Kathedrale Notre Dame in Paris, Frankreich, installiert, um die ursprünglichen Glocken zu ersetzen, die während der Französischen Revolution entfernt worden waren. Die größte dieser Glocken trägt den Namen »Marie«, nach der Jungfrau Maria, und wiegt über 6.000 Kilogramm bei einem Durchmesser von 206,5 Zentimetern. Auf der Glocke sind das Ave Maria, ein Medaillon mit Maria und Jesus sowie ein Kreuz mit der Aufschrift »Via viators quaerit« (»Ich bin der Weg für Reisende, die suchen«) eingraviert.

Weitere Glocken der Serie sind »Gabriel«, benannt nach dem Erzengel, der Maria die Menschwerdung ankündigte, »Anna Genoveva«, benannt nach Marias Mutter und der Schutzpatronin von Paris, »Dionysus«, benannt nach dem ersten Bischof von Paris, »Marcelo«, benannt nach dem neunten Bischof von Paris, »Estêvão«, benannt nach dem Heiligen, dem die frühere Kathedrale gewidmet war, »Benoit-Josef«, benannt nach Papst Benedikt XVI. und dem hl. Joseph, und »Mauritius«, benannt nach dem Bischof, der 1163 den Grundstein für die Kathedrale legte.

Jede Glocke hat ihre eigenen einzigartigen Gravuren und Symbole, darunter Verweise auf die Heilige Dreifaltigkeit, die Sieben Gaben des Heiligen Geistes und die Zwölf Apostel. Zusammen geben diese Glocken der ikonischen Kathedrale und ihren gläubigen Anhängern eine neue, kraftvolle Stimme.