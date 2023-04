Judenfeindliche Parolen bei Araber-Demo

Am vergangenen Samstag skandierten bei einer Araber-Demo in Berlin hunderte Teilnehmer juden- und israelfeindliche Parolen. Auf allen Bildern zeigte sich, dass es Araber waren, die diese Parolen riefen. Jetzt aber sollen auf einmal mehrheitlich »deutsche« Täter hinter judenfeindlichen Straftaten stehen.

»Tod Israel! Tod den Juden!« wurde am Osterabend während einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin skandiert. Es waren nicht Teilnehmer einer Anti-Israel-Kundgebung in Teheran oder in Riad; es waren Teilnehmer eines juden- und israelfeindlichen Aufmarsches mitten in Berlin! Es war überdies nicht das erste Mal, dass aus den Reihen der Teilnehmer eines solchen Aufmarsches derart anti-jüdische und anti-israelische Parolen skandiert wurden. Dem Berliner Senat lagen aus der Vergangenheit also ausreichend Kenntnisse vor, die als Versagensbegründung der Durchführung dieses Aufmarsches herangezogen hätten werden können. Aber der Senat wollte diese Entscheidung offensichtlich nicht treffen. Und so durften die Juden- und Israelfeinde ihre verachtenden Parolen brüllen und skandieren.

Die Bilder der Veranstaltung und auch die Augenzeugen berichten übereinstimmend von jungen Arabern, die sich bei dem Geschrei dieser Parolen hervorgetan haben. Junge, arabische Männer – allesamt. Dieses Bild passt auch in die Kriminalstatistik der Berliner Polizei. Die hat nämlich im vergangenen Jahr einen starken Anstieg bei antisemitischen Straftaten registriert, schreibt die BZ.

Weil aber in dem Fall der anti-jüdischen und anti-israelischen Straftaten nichts so sein darf, wie es wirklich ist, musste auch diese Statistik entsprechend den Bedürfnissen der politischen Großwetterlage angepasst werden. So schreibt die BZ, dass von den 365 im vergangenen Jahr in diesem Bereich ermittelten Verdächtigen 284 die deutsche Staatsangehörigkeit innehaben.

Aber, und auch das schreibt die BZ, auf die Vornamen wollte die Justizverwaltung nicht näher eingehen, da viele laut Behörde angeblich »einen hohen Seltenheitswert aufweisen, weshalb die konkrete Gefahr einer Identifikation der tatverdächtigen Person« gegeben sei. Sprich: Täterschutz geht vor Opferschutz.

Außerdem kann die Politik so ihren wie eine Monstranz vor sich tragenden »Kampf gegen rechts« begründen. Deswegen werden diese Hintergründe, sprich Namen der Täter, auch nicht bekannt gegeben. Sonst würde nämlich dieses Kartenhaus in sich zusammenbrechen.