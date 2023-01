George Soros forderte, dass Osteuropäer mit NATO-Waffen für die USA kämpfen sollten

George Soros forderte im Artikel »Neue Weltordnung« den Einsatz osteuropäischer Soldaten, um »das Risiko von Leichensäcken für NATO-Länder zu verringern«. Sein Artikel von 1993 sah einen Militärkonflikt mit Russland voraus. Ähnlich dachte auch Zbigniew Brzeziński, der die Ukraine als geostrategischen Angelpunkt gegen Russland sah.

Im Ukrainekrieg sind auf ukrainischer Seite bestimmt schon mehr als 100.000 Soldaten gestorben. Das hätten auch NATO-Soldaten sein können. Doch die US-Strategie scheint es zu sein, die Ukraine bis auf den letzten ukrainischen Soldaten zu verteidigen, mit US-Geld und NATO-Waffen. Es erinnert an die Afghanistan-Strategie der Amerikaner gegen die Sowjetunion nach der Regie von US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzeziński. Die Sowjetunion sollte in Afghanistan ausbluten, und die Afghanen sollten den Blutzoll dafür zahlen. So scheint es jetzt mit Russland und der Ukraine zu sein.

Auf dieser Linie scheint auch George Soros fzu sein. Der Milliardär forderte in seinem Artikel »Neue Weltordnung« den Einsatz osteuropäischer Soldaten, um »das Risiko von Leichensäcken für NATO-Länder zu verringern« [siehe Bericht »ZeroHedge«].

Wörtlich schrieb Soros:

»Die Vereinigten Staaten wären nicht aufgefordert, als Weltpolizist aufzutreten. Wenn sie handeln, würden sie in Verbindung mit anderen handeln. Übrigens würde die Kombination von Soldatenzahlen (Manpower) aus Osteuropa mit den technischen Fähigkeiten der NATO das militärische Potenzial der Partnerschaft erheblich steigern, weil sie das Risiko von Leichensäcken für NATO-Staaten verringern würde, was die Haupteinschränkung ihrer Handlungsbereitschaft darstellt.«

Soros räumt also ein, dass die NATO-Staaten keinen Appetit auf „Leichensäcke“ haben, aber seine Aussage weist implizit darauf hin, dass Osteuropäer diese Rolle ausfüllen können.

Was Soros beschrieben hat, scheint sich genau so zu entfalten, wie er es in Bezug auf den Krieg in der Ukraine vorhergesagt hat. Bewaffnet mit hochwertigen NATO-Waffen gehen ukrainische Soldaten als Kanonenfutter gegen Russland vor, von dem Soros bereits befürchtet hatte, dass es eine nationalistische Nation werden würde, die sich gegen die globale Ordnung richtet.

Auch Zbigniew Brzeziński hatte ein ähnliches Szenario vorausgeplant. Seiner Meinung nach, ist die Ukraine der geostrategische Angelpunkt, um gegen Russland vorzugehen.