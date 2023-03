Führer der US-Demokraten fordert Absetzung von Tucker Carlson

Chuck Schumer ist der Vorsitzende der Demokraten im US-Senat. Er fordert den Eigentümer von Fox News, Rupert Murdoch, auf, den TV-Moderator Tucker Carlson zu entlassen. Die »Demokratie« verlange dies, so der »waschechte Demokrat« Schumer.

Hintergrund ist, dass Carlson 2021 Videomaterial vom sogenannten Kapitolsturm veröffentlichte, das die mediale Darstellung des Ereignisses stark in Frage stellt. Unter anderem ist zu sehen, wie der sogenannte Qanon-Schamane, der als Anführer der angeblichen Rebellion bezeichnet wurde, von der Polizei, die nichts unternahm, tatsächlich ruhig im Kongressgebäude herumgeführt wurde, um ihn aufzuhalten.

Der Beitrag in Tucker Carlsons Programm hat die Linke in den USA in Aufruhr versetzt. Chuck Schumer nennt das Segment »eine der schändlichsten Stunden, die wir je im Kabelfernsehen gesehen haben.«.

»Unter Missachtung der Risiken und im vollen Wissen, dass er sein Publikum belogen und belogen hat, hat Fox News-Moderator Tucker Carlson gestern Abend einen langen Abschnitt ausgestrahlt, in dem er behauptete, dass der Angriff auf das Kapitol am 6. Januar kein gewaltsamer Aufstand gewesen sei«, zeterte Schumer am Dienstag. Der führende US-Demokrat zielte auch auf Fox News-Besitzer Rupert Murdoch, der laut Schumer jetzt »ine besondere Verpflichtung hat, Tucker Carlson davon abzuhalten, mehr Shows zu senden.«

»Es ist im Interesse unserer Demokratie notwendig«, fuhr Chuck Schumer fort. Schumer wörtlich: »Rupert Murdoch hat eine besondere Verpflichtung, Tucker Carlson daran zu hindern, heute Abend weiterzumachen [und] ihn immer und immer wieder weitermachen zu lassen, [weil] unsere Demokratie davon abhängt.«

In einer neuen Sendung gestern Abend erklärte Tucker Carlson, dass er für das Feature nicht nur von den obersten Rängen der Demokraten, sondern auch von den Republikanern kritisiert wird. Beide Seiten, zusammen mit den Medien, scheinen ein gemeinsames Interesse daran zu haben, das etablierte Bild dessen, was am 6. Januar passiert ist, nicht in Frage zu stellen, sagt Carlson.

Das Video hier.