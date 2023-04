Eklat wegen politischer Korrektheit: Bundesgartenschau will keine exotischen Kostüme

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

18.04.2023 - 09:17

Warum eignet man sich denn dann den US-Kulturschund an und stülpt ihn der Bevölkerung rund um die Uhr über?

Ist dies nicht auch Andeignung fremder "Kultur"?

Und warum eignet man sich die Kulturleistungen fremder ethnischer Völker aus Deutschland an.

Bayern , Thüringer, Friesen und Sorben sind auch eigenständige ethnische Gruppen ohne einen Bezug zu den Nachbarn im eigenen Staate. Deutsch ist ein Nationenbegriff und kein Volk. Wurde erst von den Nazis eingeführt. Warum steht auf dem Personalausweis "DEUTSCH" und nicht "Bundesrepublik Deutschland"

Der Beweis das es das Deutsche Reich noch gibt und identisch mit der BRD ist. Nachzulesen in den Akten der Regierung. Es wäre besser man würde sich in den unterbelichteten Kreisen mit diesen Realitäten beschäftigen statt Spinnereien nachzulaufen. Kein Wunder wenn wir von Individuen gleichen NIveaus überrannt werden.