Argentinien: Cristina Fernández de Kirchner zu sechs Jahren Haft verurteilt

07.12.2022 - 12:05

… „Ein historisches Urteil ist in Argentinien getroffen worden: Die amtierende Vizepräsidentin Christina Kirchner wurde zu einer Haftstrafe verurteilt und darf nie wieder öffentliche Ämter übernehmen. Aktuell ist sie jedoch noch durch Immunität ihres Amts geschützt.“ …



Was sie sicherlich hätte verhindern können, wenn Argentinien im Rahmen der Globalisierung vorher in die EU geführt hätte, denn deren Parlamentarier unterstützten die Korruption mehrheitlich von Anfang an mit allen Mitteln



woran die ausgerechnet unter der göttlich protegierten v. d. L. samt der wegen Korruption bereits verurteilten EZB-Chefin sicherlich bis zum heutigen Tag nicht änderte!!!