Umfrage auf der Freien Welt: Bei uns Corona-Leugner, aber in China Freiheitshelden?

98,6% der FW-Leser finden die Corona-Berichterstattung in den Medien heuchlerisch

»Einerseits bejubeln die Medien den Bürgeraufstand in China gegen die Corona-Repressionen. Andererseits beteiligen sie sich an der Corona-Repression in Deutschland und beschimpfen Kritiker: Ist diese willkürliche Corona-Propaganda der Medien Heuchelei?«

Veröffentlicht: 06.12.2022 - 08:20 Uhr

von Redaktion (an)

Es ist schon seltsam: Haben bis vor wenigen Monaten viele Politiker, die Mainstream-Medien und der öffentliche Rundfunk nicht die Corona-Kritiker und Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen als Corona-Leugner und Covidioten beschimpft? Und nun? Jetzt werden die Demonstranten und Kritiker der Corona-Maßnahmen in China von unseren Politikern als Freiheitskämpfer gefeiert. Wir fragten daher unsere Leser: »Einerseits bejubeln die Medien den Bürgeraufstand in China gegen die Corona-Repressionen. Andererseits beteiligen sie sich an der Corona-Repression in Deutschland und beschimpfen Kritiker: Ist diese willkürliche Corona-Propaganda der Medien Heuchelei?« 5.871 Leser der Freien Welt haben an der Umfrage teilgenommen. 98,6 Prozent (5.790 Stimmen) stimmten der Aussage zu. Sie finden, dass es sich um willkürliche Propaganda und Heuchelei seitens der Mainstream-Medien handelt. 1 Prozent (59 Stimmen) sind anderer Meinung und finden, dass die Aussage nicht zutrifft. 0,4 Prozent (22 Stimmen) der Leser konnten sich nicht entscheiden und votierten für »weiß nicht«.