75. Jahrestag der Staatsgründung Israels

Die Ausrufung der Staatsgründung Israels fand am 14. Mai 1948 mit der Verlesung der Unabhängigkeitserklärung durch David Ben Gurion statt. Nach israelischer Zeitrechnung - und die ist für Israel nun einmal maßgebend - war das der 5. Tag des 8. Monats (Ijjar). Der fällt dieses Jahr auf den 26. April, also heute.

Kein anderes Volk musste so lange auf die Gründung eines eigenen Staates warten wie die Israelis. Spätestens mit der Niederschlagung des Bar-Kochba-Aufstands im Jahr 136 n. Chr. durch die damaligen römischen Besatzungstruppen lebten die Israeliten in der Diaspora, also verstreut in der damals bekannten Welt oder als Unterdrückte unter Fremdherrschaft im eigenen Land. Diese Fremdherrschaft sollte – unter wechselnden Besatzern – über 1.800 Jahre andauern. Die Geschichte Israels aber in aller Ausführlichkeit nachzuzeichnen, würde hier den Rahmen sprengen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kehrten Juden aus aller Welt verstärkt in die Heimat ihrer Ahnen zurück. Nach dem Ersten Weltkrieg lagen die Pläne für die Gründung eines modernen Israels in den Schubladen, aber die Briten, die sich selbst zur Schutzmacht für dieses Israel aufgeschwungen hatten, kniffen in den entscheidenden Momenten und leistete keine Unterstützung, sondern stellte sich hingegen als ein massiver Hemmschuh dar. Selbst als im Zuge des Ha‘ avara-Abkommens 1933 immer mehr Juden aus Deutschland in die alten Gebiete umsiedelten, blockte die britische Regierung ab. Eines der Resultate dieser Blockadehaltung war der Arabische Aufstand (1936 bis 1939), bei dem über 300 Menschen ums Leben kamen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa gab es für die Überlebenden des Holocaust nur noch den Wunsch, in das Gelobte Land zu übersiedeln. Endlich zogen sich auch die Briten aus dem Mandatsgebiet zurück, nicht aber, ohne den über 5.000 Juden an Bord der »Exodus« das Verlassen des Schiffs in Haifa zu untersagen. Letztlich aber setzten sich die aus aller Welt anströmenden Israeliten durch und ließen sich nieder. Am 5. Tag des 8. Monats (Ijjar) – nach europäischer Zeitrechnung am 14. Mai 1948 – verließen die letzten britischen Streitkräfte die Region und David Ben Gurion verlas die israelische Unabhängigkeitserklärung. Weil es eine Ungleichheit zwischen der israelischen Zeitrechnung und dem gregorianischen Kalender gibt, fällt der 5. Tag des 8. Monats des jüdischen Kalenders dieses Jahr auf den 26. April. Daher ist heute der 75. Jahrestag der israelischen Staatsgründung.