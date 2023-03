Zypern wird von Asylanten überschwemmt

Die Regierung von Zypern bittet die EU um Hilfe, nachdem die illegale Einwanderung aus der Dritten Welt in das Land sehr stark zugenommen hat.

Allein im vergangenen Jahr registrierte der kleine Inselstaat über 21.500 Asylanträge. Laut Innenminister Constantinos Ioannou ist die Zahl der Asylanten, die sich auf Zypern aufhalten, seit 2016 um 490 Prozent gestiegen. Der Minister hat die EU aufgefordert, einen unionsweiten Aktionsplan auf den Weg zu bringen, um den Zustrom illegaler Einwanderer über die immer beliebter werdende sogenannte östliche Mittelmeerroute nach Europa einzudämmen.

Die von Constantinos Ioannou angegebene Zahl deutet darauf hin, dass mehr als die Hälfte der 42.831 Einwanderer, die nach offiziellen Zahlen von Frontex im Jahr 2022 die Route benutzten, auf Zypern landeten, schreibt Remix News. Die 55.000 Einwanderer aus der Dritten Welt, die seit 2016 auf Zypern angekommen sind, entsprechen 5 Prozent der 1,24 Millionen Einwohner des Landes. So hat sich in kurzer Zeit die Demografie des Landes spürbar verändert, und die Dritte-Welt-Bevölkerung ist mittlerweile ein fester – vielerorts dominierender – Bestandteil des Straßenbildes.

Die Migrantenlager im Land sind inzwischen überfüllt, und mehrere Vorfälle im vergangenen Jahr führten dazu, dass Bereitschaftspolizisten im Aufnahmezentrum Pournara in der Nähe der Hauptstadt Nikosia eingesetzt wurden, um Kämpfe zwischen rivalisierenden Gruppen aus dem Kongo und Nigeria zu beenden. Der große Zustrom in den letzten Jahren hat laut einer aktuellen Studie des UNHCR zu einer zunehmend negativen Haltung gegenüber Einwanderern und Asylbewerbern auf Seiten der Zyprioten geführt.

»Die Größe Zyperns, die möglichen Veränderungen in der Demografie der Insel und die Angst vor kriminellem/gewalttätigem Verhalten sind weiterhin die Hauptsorgen der Öffentlichkeit in Bezug auf Flüchtlinge und Asylbewerber«, heißt es in dem Bericht. Dem Bericht zufolge hat eine Zunahme von »Fremdenfeindlichkeit und Rassismus seitens der lokalen Bevölkerung« zwischen 2018 und 2022 zu einer »signifikanten negativen Veränderung der Einstellung zur Integration« geführt. Ein großer Prozentsatz der Zyprioten glaubt nun, dass Einwanderern aus der Dritten Welt der Wille zur Integration in die zypriotische Gesellschaft fehlt.