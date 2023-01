Zwei Blackouts im Harz ließen 100.000 Menschen ohne Strom

Zwei große Stromausfälle haben in der Nacht zum Montag und am folgenden Vormittag rund 100.000 Menschen ohne Strom zurückgelassen.

Blackouts im Harz: Zwei große Stromausfälle haben in der Nacht zum Montag und am folgenden Vormittag rund 100.000 Menschen ohne Strom zurückgelassen [siehe Bericht »Bild«]. Betroffen waren vor allem die Städte Blankenburg und Halberstadt. Weitere Stromausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Krankenhäuser und Altenpflegeheime werden derzeit mit Notstromaggregaten versorgt.

Ausgangspunkt der Havarie soll laut dem Energieversorger »Avacon« ein Spannungsabfall in einem Umspannwerk in Hüttenrode am Sonntagabend gewesen sein [siehe Bericht »Junge Freiheit«].

Energiewende-Kritiker haben zuvor immer wieder vor einem instabilen Stromnetz durch die Einspeisung von Strom aus Windkraft und Solarenergie gewarnt. Denn besonders zur kalten Jahreszeit können sich lokale Störungen rasch zu flächendeckenden Stromausfällen ausweiten.