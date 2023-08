Im Niemandsland des Donbas nordöstlich der Stadt Tokmak (ca. 33.000 Einwohner) stehen Selenskijs Soldaten kurz davor, zwei weitere Dörfer zu »befreien«. Das ZDF feiert das als »Durchbruch an der Surowikin-Linie«. Zeitgleich stoßen russische Verbände weiter nördlich gegen mehrer Städte vor.

Wenn schon Selenskijs Soldaten nicht in der Lage sind, wirkliche Erfolgsmeldungen zu produzieren, dann muss der linien- und regierungstreue deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk hierzulande für ihn in die Bresche springen. In diesem ganz besonderen Fall das per Zwangsabgabe finanzierte ZDF aus Mainz. Das meldet nämlich feierlich den ukrainischen »Durchbruch an der Surowikin-Linie«. Klingt martialisch, so richtig nach wichtig, nach schweren Stellungen und schweren Kämpfen mit glorreichen Siegen.

Bei einem genaueren Hinblick stellt sich aber heraus, dass die »Surowikin-Linie« gar keine Linie im engeren militärischen Sinne ist. Nicht so wie die Maginot-Linie etwa oder die Siegfried-Linie. Bei der Surowikin-Linie handelt es sich um vereinzelt angebrachte Panzersperren nördlich der Stadt Tokmak im Niemandsland des Donbas (siehe interaktive Karte). Diese Region ist strategisch noch nicht einmal von nachgeordneter Bedeutung, sie ist schlicht und ergreifend militärisch irrelevant.

Während also das ZDF (von der vom finanziell ausgepressten deutschen Steuerzahler per Zwangsabgabe finanziert) diesen Durchbruch feiert, kracht es vor allem im mittleren Abschnitt der Hauptkampflinie auf der Höhe von Donezk richtig. Russische Truppen haben die Selenskij-Soldaten weitestgehend aus Marinka vertrieben. Dort entlang führt die überregionale Straße H-15, die direkt den Weg nach Saporischja öffnet.

Weiter im Norden geht der Vormarsch der russischen Truppen in Richtung Kupiansk ungehindert weiter. Sogar das ZDF muss in seinem Bericht zugeben, dass die Stadt wie ausgestorben wirkt und nur noch wenige Zivilisten in der einst fast 30.000 Einwohner zählenden Stadt ausharren und auf die russische Offensive warten. Das ZDF feiert also die »Befreiung« von strategisch uninteressanten Dörfern, während die russischen Verbände Nägel mit Köpfen machen und den Angriff auf wirklich wichtige Ziele fortsetzt.