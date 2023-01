Zahl der Kriegsdienstverweigerer bei Bundeswehr steigt

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Endlich haben es wenigstens ein Teil der deutschen Soldaten begriffen, dass sie sich nicht zu kriegsführenden Sklaven des imperialistischen US - Weltherrschaft - Imperiums machen lassen wollen. Gleichzeitig kann man dies auch im positiven Sinne als berechtigte Verweigerung gegenüber dem verantwortlichem politischen Establishment in Deutschland FOLGE zu leisten anerkennen.

06.01.2023 - 13:15

… „Der Bundeswehr laufen die Soldaten davon. Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in ihren Reihen ist massiv angestiegen: fast 1.000 Soldaten haben im Jahr 2022 einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt.“ …



Weil sie zum Schutz des Vaterlands kaum noch eingesetzt werden, viel mehr aber immer großer werdende Gebiete im Ausland helfen zu zerstören



und es sicherlich auch nicht mehr verwundert, dass die Göttin(?) sicherlich vor ´Schreck` zuckt, wenn die schöne, deutsche Vokabel „Vaterland“ ausgesprochen wird???





Sollen die Deutschen ihr Geburtsland jetzt mehrheitlich verlassen und die Gebiete als Vaterland anerkennen, die auch von der Bundeswehr mit der Folge zerstört wurden, dass es zu Massenflucht kam … um durch deutsche Soldaten(?) wieder aubauen zu können?



Fahren die Flüchtlinge aus diesen Gebieten etwa deshalb so gern in ihre Heimat, weil es Trotz des westl. Terrors dort noch immer schöner ist, als in ihren Aufnahmeländern – z. B. Deutschland?





Dabei nehmen sie auch große Risiken in Kauf!



Offensichtlich aber im Wissen, dass sie auf Kosten der Steuerzahler ihrer Gastgeberländer auch dann gerettet werden!





Irgendwo hatte auch das Seehofer ab und zu Recht!





Musste es etwa deshalb zum Drehhofer mutieren???