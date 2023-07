Zahl der Hartz-IV-Empfänger mit Migrationshintergrund immer größer

Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger in Deutschland ist in den fünf Jahren von 2017 bis 2022 von 2,715 auf 2,75 Millionen gestiegen. Gravierend ist die unterschiedliche Enwicklung in den beiden Personengruppen ohne und mit Migrationshintergrund.

Die jüngst veröffentlichen Zahlen des Statistischen Bundesamts über die ALG-II-Empfänger (»Hartz IV«, jetzt auch »Bürgergeld« genannt) sind gleich in mehreren Aspekten interessant. Zum einen zeigt sie, dass weder die alte Merkel-Regierung noch die jetzige Berliner Ampel in der Lage war respektive ist, diese Problematik in den Griff zu bekommen. Von 2017 bis 2022 stieg die Zahl der Empfänger von staatlichen Sozial- und Transferleistungen in Summe von 2,715 Milionen auf 2,75 Millionen. Statt Reintegration dieser Menschen in den ersten Arbeitsmarkt steigt die Zahl der Abgehängten immer weiter an.

Wobei ein noch genauerer Blick auf diese Zahlen einen weiteren Punkt mehr als nur deutlich macht. Denn während die Zahl der Leistungsempfänger ohne Migrationshintergrund im Vergleich von 2017 und 2022 stark rückläufig ist (1,377 Millionen in 2017 zu 1,005 Millionen in 2022), nimmt sie bei der Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund weiter deutlich zu (1,338 Millionen in 2017 zu 1,745 Millionen in 2022). Anders ausgedrückt: der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund liegt bei den Transferempfängern bei knapp 63,5 Prozent. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland liegt laut Angaben des BAMF hingegen bei »nur« 27,3 Prozent. Sie sind bei den ALG-II-Empfängern also in Relation zu ihrem Bevölkerungsanteil deutlich überrepräsentiert.

Diese Zahlen machen noch eins deutlich: sie beenden die von den Altparteien propagierte Mär von der Zuwanderung von Fachkräften. In den erfassten fünf Jahren stieg die Zahl der Leistungsempfänger von 1,338 Millionen auf 1,745 Millionen. Das ist ein Anstieg von über 30 Prozent. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der Leistungsempfänger ohne Migrationshintergrund um fast ein Viertel zurück. Es scheint also durchaus Optionen zu geben, sich aus der Abhängigkeit von ALG-II zu befreien, auch wenn es immer schwerer wird; zumindest die »Biodeutschen« versuchen es und jedem Vierten von ihnen ist es in dem Erfassungszeitraum offenbar auch gelungen.