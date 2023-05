Wurde Tucker Carlson entlassen, weil Fox unbequeme Wahrheiten unterdrücken wollte?“ …

»Wie wird es für mich enden?« fragte Carlson mit schallendem Gelächter. »Glaubst du, ich weiß das nicht? Ich weiß es! Und es wird für uns alle so enden!«

Tucker Carlson, der unbestechliche Moderator von Fox News, ist seit jeher für seine unverblümte, unvoreingenommene Art des Journalismus bekannt. In den letzten Wochen hat Carlson jedoch aus einem anderen Grund für Schlagzeilen gesorgt: seine angebliche Entlassung durch den Sender. Carlson hat sich sehr deutlich zu seinem Verdacht geäußert, dass er aufgrund seiner schonungslosen Berichterstattung über Korruption und Lügen in der Politik von Fox News entlassen wurde, wie LifeSiteNews berichtete.

In einem kürzlichen Interview mit dem Podcaster Joe Rogan machte Carlson deutlich, dass er glaubt, seine Entlassung bei Fox News sei das Ergebnis seines unerschütterlichen Engagements, die Wahrheit aufzudecken.



Wenn es um so wichtige Themen wie »Krieg, bürgerliche Freiheiten, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, demografischer Wandel, die Macht der Konzerne und natürliche Ressourcen« geht, werden die Medienverantwortlichen »hysterisch und aggressiv«, lassen die Überzeugungskraft außer Acht und »greifen zur Gewalt«, so Carlson, der die Kabelnachrichtensendung mit den höchsten Einschaltquoten in der Geschichte moderierte.

Trotz der Kontroverse um seine Entlassung bleibt Carlson standhaft in seinen Überzeugungen. Er hat sich weiterhin über die Korruption und die Lügen geäußert, die die amerikanische Politik plagen, und er ist nach wie vor eine beliebte Figur beim konservativen Publikum.

Trotz dieser Kritik bleibt Carlson eine einflussreiche Figur in den amerikanischen Medien. Seine Sendung auf Fox News war stets eine der meistgesehenen Kabelnachrichtensendungen, und seine Berichterstattung wurde von Konservativen im ganzen Land gelobt.