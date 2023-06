Und die Pforten der Unterwelt...

Woke-Ideologie hat es übertrieben und wird letztlich keinen Bestand haben

Stricklands Botschaft ist ein Aufruf an die Katholiken, fest in ihrem Glauben zu stehen, die Ideologie des Weckens abzulehnen und die Freude und Heiligkeit anzunehmen, die sich aus einem Leben in Übereinstimmung mit den Lehren der Kirche ergeben.

Bischfo Strickland/Bild: Fatima Center

Veröffentlicht: 19.06.2023 - 09:00 Uhr

von Redaktion (jb)

Bischof Joseph Strickland sprach sich in der Bishop Strickland Show gegen den Einfluss der »Woke«-Ideologie in der Gesellschaft aus und erklärte, dass diese Ideologie zwar ihre Zeit haben mag, aber inzwischen überhand genommen hat. Er zog Parallelen zwischen dem »Wokeismus« und der Bosheit, die zum Untergang des Römischen Reiches führte, und betonte, dass solche Ideologien den Test der Zeit nicht überstehen. Laut Strickland fehlt den Verfechtern der »Woke«-Ideologie eine historische Perspektive und sie verstehen die Entwicklung der Zivilisation nicht. Er bezeichnete ihre Agenda als böse, vom Wort Gottes losgelöst und blasphemisch gegenüber Jesus Christus. Er rief die Katholiken, sowohl in der Hierarchie als auch die Laien, dazu auf, sich der »Woke«-Ideologie aufgrund ihres antichristlichen Charakters zu widersetzen. Er forderte auch die Hierarchie auf, sie zu verurteilen, und führte ihr Zögern auf einen Mangel an Glauben zurück. Bischof Strickland betonte, wie wichtig es sei, sich auf heilige Dinge zu konzentrieren, und erwähnte die bevorstehenden Feste der Kirche im Juni, darunter das Herz-Jesu-Fest, das Fest der Unbefleckten Empfängnis, das Fest der Geburt Johannes des Täufers und das Fest der Heiligen Peter und Paul. Petrus und Paulus. Er ermutigte die Gläubigen, aus diesen Feiern Kraft zu schöpfen und mit Klarheit und Nächstenliebe gegen die Übel der heutigen Zeit aufzutreten. Er betonte, dass Schweigen im Angesicht des Bösen einer Mitschuld gleichkommt. Der Bischof betonte, dass ein Leben im Einklang mit dem Evangelium Freude bringt, auch inmitten des Leidens. Er führte Beispiele von Heiligen an, die diese Freude in ihrem Leben vorgelebt haben. Zum Abschluss der Sendung erinnerte er die Zuhörer an den allgemeinen Ruf zur Heiligkeit und die Pflicht, das Evangelium mit anderen zu teilen. Stricklands Botschaft ist ein Aufruf an die Katholiken, fest in ihrem Glauben zu stehen, die Ideologie des Weckens abzulehnen und die Freude und Heiligkeit anzunehmen, die sich aus einem Leben in Übereinstimmung mit den Lehren der Kirche ergeben.