Wird Polen immer autoritärer?

Massive Übergriffe bei Demonstranten, Abhörung durch Regierung: der Totalitarismus schleicht sich in Polen ein.

In einem im November veröffentlichten Bericht heißt es, dass die Demokratie des Landes ins Stocken geraten ist und dass wichtige Institutionen ernsthaft ins Hintertreffen geraten sind.

Dies bedeutet, dass die Regierung einige der Grundrechte und -freiheiten, die das politische System Polens untermauern, ausgehöhlt hat, so die Autoren des Berichts, das Internationale Institut für Demokratie und Wahlhilfe (IDEA). Beispiele dafür sind die eingeschränkte Unabhängigkeit der polnischen Medien und des Justizsystems, wobei die Polizeiarbeit für einige ein besonderer Anlass zur Sorge ist, wie Europe News berichtet.

Wojciech Przybylski, Vorsitzender des Think-Tanks Res Publica Foundation, sagte, es gebe einen »alarmierenden Anstieg der Abhörmaßnahmen« - die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) sei in einen Skandal um das Abhören von Telefonen politischer Gegner und Journalisten verwickelt - sowie »immer mehr« gewaltsame Repressionen gegen Demonstranten.

»Die polizeiliche Kontrolle war schon vor der Machtübernahme durch die PiS stark ausgeprägt - vor allem in Bezug auf die Internetüberwachung und das Eingreifen der Regierung in Online-Aktivitäten -, aber die exzessive Polizeiarbeit in Polen hat sich in den letzten acht Jahren noch beschleunigt«, so Wojciech Przybylski, Vorsitzender des Think-Tanks Res Publica Foundation.

Im Oktober wurde die Polizei dafür kritisiert, dass sie antifaschistische Demonstranten bei einer nationalistischen Kundgebung festnahm, während sie auf die illegale Verwendung von Nazi-Symbolen durch andere Demonstranten nicht reagierte.

Andere meinen jedoch, man solle das Problem nicht übertreiben.

Alberto Fernández, ein leitender Programmreferent bei IDEA, erklärte gegenüber Euronews, dass Polen immer noch verpflichtet sei, freie und faire Wahlen abzuhalten.

Unterdessen behaupten einige Kommentatoren, dass die heftigen Proteste, insbesondere gegen die Einschränkung der reproduktiven Rechte und der Medienfreiheit durch die Regierung, die Gesundheit der polnischen Demokratie widerspiegeln.

All dies findet vor dem Hintergrund einer regionalen Flüchtlingskrise statt. Inmitten wirbelnder regionaler geopolitischer Spannungen wurde Weißrussland im Jahr 2021 beschuldigt, Flüchtlinge und Migranten über seine Grenzen nach Polen und in andere benachbarte EU-Staaten zu drängen, um den Block zu destabilisieren. Obwohl dies viele Auswirkungen hatte, behauptet Przybylski, es habe als Vorwand gedient, um mehr Geld in seinen Polizei- und Sicherheitsapparat zu stecken. »Wir haben eine reale Situation an der Grenze und brauchen unter den gegebenen Umständen mehr Grenzpolizei und Militär, aber die Frage ist, ob die Mittel für die Polizei tatsächlich in die Richtung gehen, die diese Probleme löst«, sagte er.

Die Wahrnehmung eines schleichenden Autoritarismus in Polen hat zu zahlreichen Demonstrationen und zum Widerstand von Gruppen der Zivilgesellschaft und Oppositionspolitikern geführt.