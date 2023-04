Ostern ist das wichtigste Fest im katholischen liturgischen Kalender, an dem die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten gefeiert wird. Es ist eine Zeit großer Freude und Hoffnung, da wir uns daran erinnern, dass Christus Sünde und Tod besiegt und den Weg zum ewigen Leben geöffnet hat.

Die Auferstehung Jesu ist das Fundament des christlichen Glaubens, und wie der heilige Johannes Paul II. sagte: »Wir sind ein Ostervolk, und Alleluja ist unser Lied.« Durch die Auferstehung Christi erhalten wir die Verheißung des ewigen Lebens und die Gewissheit, dass unsere Leiden und Kämpfe in diesem Leben nicht umsonst sind. Wie der heilige Johannes Chrysostomus einmal sagte: »O Tod, wo ist dein Stachel? O Hölle, wo ist dein Sieg? Christus ist auferstanden, und du bist besiegt.«

Ostern ist auch eine Zeit großer geistiger Erneuerung, da wir die Sakramente und die Gabe des Heiligen Geistes feiern. Wie Papst Benedikt XVI. sagte: »Der auferstandene Christus ist das höchste Geschenk des Vaters und des Heiligen Geistes, das wir an Ostern empfangen und das wir mit anderen teilen sollen.« Diese Gabe des Heiligen Geistes befähigt uns, als Jünger Christi zu leben, die gute Nachricht von seiner Auferstehung mit anderen zu teilen und ein Leben des Dienens und der Liebe zu führen.

Die Osterzeit ist eine Zeit der großen Freude, denn wir feiern den Sieg Christi über Sünde und Tod. Wie der heilige Augustinus sagte: »Wir sind ein Ostervolk, und Halleluja ist unser Lied.« Es ist eine Zeit, in der wir unseren Glauben erneuern und mit Hoffnung und Freude leben können, weil wir wissen, dass Christus alles besiegt hat, was uns zu zerstören droht.

Ostern ist aber auch eine Zeit der großen Verantwortung, wie Papst Franziskus uns erinnert hat: »Ostern ruft uns dazu auf, ein Leben der Liebe und des Dienstes zu führen, um Zeichen der Hoffnung in einer Welt zu sein, die sie so dringend braucht.« Als Jünger Christi sind wir aufgerufen, in seine Fußstapfen zu treten, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst und uns für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt einzusetzen.

Möge diese Osterzeit für uns alle eine Zeit der großen geistlichen Erneuerung und Freude sein, während wir den Sieg Christi über Sünde und Tod feiern. Wie der heilige Johannes Paul II. sagte: »Wir sind ein österliches Volk, und Alleluja ist unser Lied. Lasst es uns mit unserem Leben singen, in unseren Worten und in unseren Taten.«

»Lassen wir uns erneuern durch die Gnade der Auferstehung Christi und lassen wir uns erneuern durch die Freude des Heiligen Geistes. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg als Kinder des Lichts, in denen die Auferstehung Christi neues Leben, neue Hoffnung und ewige Freude gebracht hat.« - Papst Benedikt XVI., Urbi et Orbi-Botschaft, Ostern 2008.