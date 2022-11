Wir haben Probleme - ihr Ausmaß ist kosmisch

Wir leben in einer Zeit ungeahnter Krisen...aber müssen wir verzweifeln?

[Wir veröffentlichen einen Gastartikel von Robert Royal* mit freundlicher Erlaubnis in eigener Übersetzung. Original hier zu finden.]

Ich habe in letzter Zeit die Stadt Gottes des heiligen Augustinus erneut gelesen, sowohl für den TCT-Kurs, den ich in diesem Herbst unterrichte, als auch weil es die aufschlussreichste – und einflussreichste – katholische Meditation über Religion und Politik ist. Außerdem haben wir morgen eine Wahl – wie Sie vielleicht gehört haben –, bei der verschiedene Parteien ein großes Interesse daran zu haben scheinen, zu behaupten, dass das, was wirklich auf dem Spiel steht, eine existenzielle »Bedrohung der Demokratie« ist.

Ich glaube das keinen Moment lang - zumindest kurzfristig - obwohl man schon taub, stumm und blind sein müsste, um nicht beunruhigt zu sein über die vielen tiefgreifenden Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, nicht zuletzt das anhaltende Massaker an den Unschuldigen bei der Abtreibung (und die wissenschaftliche Lüge, die nötig ist, um es zu rationalisieren), unsere bösartige identitätspolitische Abnabelungskultur und das Grooming und die Verstümmelung unserer Kinder durch sexuelle Triebtäter.

Ganz zu schweigen von einem falschen Verständnis von Amerika selbst, das ohnehin keine reine Demokratie ist, sondern eine konstitutionelle Republik, weil die Gründer wussten, dass historisch gesehen bloße Mehrheiten im Volk durch ein seltsames Paradoxon oft zu Tyranneien führen.

Sie sollten sich bemühen, für denjenigen zu stimmen, von dem Sie glauben, dass er am besten auf diese und viele andere Herausforderungen reagieren wird, denn all diese Dinge sind wichtig. Und weil jede unserer aktuellen Krisen uns auf den Weg in den Ruin führen könnte.

Dennoch sind es die Hysteriker, die ein rotes oder blaues Ergebnis mit dem Ende der Welt gleichzusetzen scheinen, die unserer Nation und, was noch wichtiger ist, ihrer und unserer Seele im Moment den größten Schaden zufügen.

Augustinus musste versuchen zu erklären, was buchstäblich die Invasion und Plünderung des Kapitols des größten Reiches der Welt durch die »barbarischen« Westgoten war - ein echter MSNBC-Schreckensalbtraum am 6. Januar. Und es führte innerhalb weniger Jahrzehnte zum Ende des Weströmischen Reiches (das Ostreich dauerte weitere 1000 Jahre).

Augustinus widerlegte den Vorwurf, dass die christlichen Tugenden, vor allem die sanfteren wie Liebe und Barmherzigkeit, das Reich geschwächt hätten, und zeigte, dass diese Tugenden Rom in den Bereichen, auf die es wirklich ankam, tatsächlich verbesserten. Denn Imperien und alle politischen Ordnungen können - und werden in der Regel - zu Götzen werden. Und ein Grund, warum die göttliche Vorsehung sie scheitern lässt, ungeachtet ihrer Vorteile, ist genau der, uns davon abzuhalten, einen falschen Gott anzubeten.

Außerdem sieht Augustinus nie etwas als bloße Angelegenheit. Das ist die Art und Weise, wie Politiker - und immer mehr von uns, sogar Christen - über, nun ja, alles reden, als gäbe es keine anderen gemeinsamen Dimensionen in unserem Leben, wie wahr und falsch, gut und böse und vieles andere, das einfach nicht von Mehrheitsentscheidungen abhängt.

Das ist in der Politik schon schlimm genug, vor allem in einem Volk, das reicher und freier ist als praktisch jedes andere in der Geschichte der Menschheit. Aber die Krankheit hat in letzter Zeit sogar die Kirche befallen.

Das kürzlich veröffentlichte Instrumentum laboris (Arbeitsdokument) für die Synode zur Synodalität spricht in Begriffen, die unserer alles verschlingenden Politik entlehnt sind. Es ist voll von Inklusivität, Vielfalt und (angeblich) Zuhören, aber ganz ohne Worte wie Wahrheit, Heiligkeit, Sünde, Erlösung - und Jesus.

In einem der Berichte, die Rom kürzlich vorgelegt wurden, heißt es munter: »Themen wie die Lehre der Kirche zu Abtreibung, Empfängnisverhütung, Frauenordination, verheirateten Geistlichen, Zölibat, Scheidung und Wiederverheiratung, Heilige Kommunion, Homosexualität und LGBTQIA+ wurden in allen Diözesen, sowohl auf dem Land als auch in den Städten, angesprochen. Natürlich gab es unterschiedliche Ansichten zu diesen Themen, und es ist nicht möglich, einen endgültigen Standpunkt der Gemeinschaft zu einem dieser Themen anzugeben.«

Von solchen Themen als Fragen zu sprechen, die von »unterschiedlichen Ansichten« geprägt sind, ist bereits ein gutes Stück in die Richtung gegangen, dass sie durch eine »endgültige Haltung der Gemeinschaft« verändert werden könnten, oder zumindest durch das, was von denjenigen, die die Berichterstattung vornehmen, als solche bezeichnet werden kann. Es ist merkwürdig, dass die Materialien, die bisher für die Synode produziert wurden, nicht so sehr neue Stimmen »von der Peripherie« zu erheben scheinen, wie die Synode behauptet, sondern im Gleichschritt mit dem Progressivismus der entwickelten Welt marschieren.

Augustinus hingegen betrachtet die Dinge immer von Gott aus, weshalb seine Bekenntnisse weniger eine Autobiographie als vielmehr ein Bericht über das schmerzhafte Stolpern einer Seele zu ihrem Schöpfer sind. In Stadt Gottes geht es nicht so sehr um Argumente, warum Rom überfallen wurde, sondern darum, wie Gott in der Geschichte wirkt, die wir nicht kontrollieren können, weil er seinen eigenen Plan hat.

Gleichzeitig beschreibt Augustinus eindringlich die Tugenden, die jeder von uns entwickeln muss, und wie eine gerechte Stadt, die sich auf Gott und seine Absichten konzentriert, die Geschehnisse betrachten wird - ob sie nun Erfolg haben oder scheitern.

Und diese Geschichte hat noch mehr zu bieten. Die meisten von uns, die in der Schule etwas über die Plünderung Roms durch die Westgoten und die Reaktion des Augustinus in City of God gelernt haben, haben den Eindruck gewonnen, dass Barbaren - und das Heidentum - in ein dekadentes spätes Reich eindrangen. Und daran ist etwas Wahres dran.

Und diese Geschichte hat noch mehr zu bieten. Die meisten von uns, die in der Schule etwas über die Plünderung Roms durch die Westgoten und Augustinus' Antwort in City of God gelernt haben, haben den Eindruck gewonnen, dass Barbaren - und das Heidentum - in ein dekadentes spätes Imperium eindrangen. Und daran ist etwas Wahres dran.

Wenn man jedoch genauer hinsieht, war Alarich, der Anführer der Westgoten, ein äußerst erfolgreicher Offizier in der römischen Armee, also nicht wirklich ein völliger Außenseiter. Wenn überhaupt, dann wollte er innerhalb des römischen Systems noch mehr Anerkennung finden, und diese Frustration war teilweise der Grund für seinen Angriff.

Außerdem waren Alarich und viele der Westgoten selbst arianische Christen, d. h. häretische Christen, die - etwas vereinfacht gesagt - Jesus als mit göttlichen Elementen geschaffen ansahen, aber nicht als göttlich wie der Vater und der Heilige Geist im Sinne des orthodoxen trinitarischen Glaubens. (Das Konzil von Nizäa reagierte auf diesen Irrtum - und wir verwenden noch immer das Glaubensbekenntnis, das es hervorgebracht hat.)

Aber abgesehen von den theologischen Streitigkeiten ist es erwähnenswert, dass die Plünderung Roms größtenteils das Werk häretischer Christen (Westgoten) war. Und der Einzug in die Stadt wurde dadurch erleichtert, dass aufständische Sklaven - zu Recht verärgert über die lange Misshandlung - den Eindringlingen die Porta salaria, das Salartor, öffneten.

Man sagt, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, aber sie reimt sich. Bitten Sie Gott, dass er uns davor bewahrt, den Wirbelsturm zu ernten, den wir in unserer Kirche und unserem Land gesät haben.

*Robert Royal ist Chefredakteur von The Catholic Thing und Präsident des Faith & Reason Institute in Washington, D.C. Seine jüngsten Bücher sind Columbus and the Crisis of the West und A Deeper Vision: Die katholische intellektuelle Tradition im zwanzigsten Jahrhundert.