Wiener Schule sortiert Klassen nach Religionszugehörigkeit

Der Schuldirektor erklärte einer Mutter, dass es praktisch nicht anders geht, da die Religionslehrer an verschiedenen Schulen unterrichten und jene Schüler, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben, gemeinsam betreut werden müssen.

Die Eltern einer Grundschule in Wien-Donaustadt waren schockiert, als sie vor kurzem erfuhren, dass die Schule - neben anderen Kriterien wie der Erstsprache und dem Verhältnis von Mädchen und Buben - nun auch die Religionszugehörigkeit der Schüler bei der Einteilung in die Klassen berücksichtigt, wie The European Conservative berichtet.

Nachdem sie Gerüchte gehört hatte, dass die Klassen nach der Religionszugehörigkeit eingeteilt würden, wandte sich eine besorgte Mutter am ersten Schultag an den Direktor der Schule, der ihre Befürchtungen bestätigte. Der Schulleiter bestätigte, dass in den unteren Klassenstufen der Schule die Schüler nach ihrer religiösen Überzeugung eingeteilt werden und verwies darauf, dass dies aus verwaltungstechnischen Gründen notwendig sei, berichtet die Kronen Zeitung. Der Schuldirektor erklärte der Mutter, dass es praktisch nicht anders geht, da die Religionslehrer an verschiedenen Schulen unterrichten und jene Schüler, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben, gemeinsam betreut werden müssen. Der Verwaltungsaufwand sei einfach zu hoch, so der Schulleiter.

»Ich halte das nicht für richtig. Eine soziale, sprachliche und religiöse Mischung in einer Klasse ist wichtig«, sagt die Mutter und fügt hinzu: »Es kann nicht sein, dass das einzige Fach, von dem man sich abmelden kann, die Zusammensetzung einer Klasse bestimmt.«

Die Bildungsdirektion, die für die Überwachung aller administrativen Aktivitäten in der Primar- und Sekundarstufe zuständig ist, bestätigte, dass die Religion ein Faktor ist, der die Zusammensetzung einer Klasse bestimmt. Sie lehnt jedoch jegliche Diskriminierung oder Segregation ab und wies darauf hin, dass die Sortiermethode nicht bedeutet, dass Klassen starr nach religiösen Bekenntnissen getrennt werden.