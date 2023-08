Wie gefährlich ist die Realitätsverweigerung der Grünen?

Kommentare zum Artikel

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Karl 03.08.2023 - 09:34 die dummheit dieser Frau ist so Breit ,wie sie ""LANG"" ist

Totaler realitätsverlust gepaart mit dieser schier endlosen Dummheit breingt unser Land auf dritte Land niveau, und das mit einem lächeln,,,

Ekkehardt Fritz Beyer 03.08.2023 - 09:16 „Doch die Realität ist: Das grüne »Wirtschaftswunder«, das deren Wahlplakate versprachen, ist nicht eingetreten. Stattdessen zeigen alle Faktoren auf den Niedergang. Das Kapital fließt aus Deutschland ab. Die Verschuldung steigt in absoluten Zahlen, die Inflation treibt die Preise nach oben, immer mehr Unternehmen planen, Deutschland zu verlassen. Die AfD ist also mit ihren Einschätzungen sehr viel näher an der Realität als die Grünen. Wenn es deutlich bergab geht, muss man dieses Problem benennen“ …



Ebenso wie die Kriegstreiberei der Grünen gegen des Volkes Willen, die nun schon dazu führte, dass die Bundeswehr - wie einst schon Adolf – „Senioren“ mobilisieren will???





Ja mei: Den Zustand Deutschlands erkennt man auch an der für die Bundeswehr so wichtigen Deutschen Bahn!!!



Axel Gojowy 03.08.2023 - 09:04 gestern habe ich mich köstkich amuesuert über Dick und Doof, es war aber nur ein Filmabend

Werner Hill 03.08.2023 - 09:04 Nichts gegen Ricarda Lang - ist sie doch eines der besten Argumente für die AfD.



So Ist sie strikt gegen JEDE Zusammenarbeit mit der AfD und wird bei Focus so zitiert: "Das gelte auch für noch so vernünftige Anträge, die die AfD in Gemeinderäte der Republik einbringt".



Dies unter dem Titel: "Grüner Lokalpolitiker nennt Ricarda Langs Vorgabe "blanken Schwachsinn".



Dem ist nichts hinzuzufügen ...

Karl Biehler 03.08.2023 - 08:56 So etwas hätte nie in Regierungsverantwortung kommen dürfen. Aber die FDP mit Lindner ist der Totengräber Deutschlands, da die in diesem Orchester mitspielen. Wenn es dann zu dolle wirft, wirft Kubicki wieder eine Nebelgranate.

Fritz der Witz 03.08.2023 - 08:53 Ladendiebstähle, Raub und Plünderungen explodieren in UK. Polizei ermittelt oftmals erst gar nicht mehr.



Die Supermarktkette Co-op schlug jetzt Alarm: in einigen Städten und Bezirken könnten die Filialen aufgrund der permanenten Klau-Feldzüge kaum noch normal geöffnet werden. Allein bis Juni dieses Jahres wurden rund 1.000 kriminelle Vorfälle pro Tag in den Geschäften des Unternehmens gemeldet. Das wären in den ersten sechs Monaten 2023 allein bei der Supermarktkette Co-op in Großbritannien rund 175.000 Fälle von Ladenkriminalität gewesen.



Das Spektrum der Vorfälle reicht von unsittlichem Verhalten bis hin zu gewalttätigen Plünderungen durch afro-arabische und afrikanische Migrantenbanden. Insgesamt nahm die Kriminalität in den Co-op-Filialen in diesem Jahr um mehr als ein Drittel zu und erreicht damit einen neuen Rekordwert. Besonders brisant: das Ausmaß der Kriminalität ist derart hoch, daß in 76 Prozent der Fälle die Polizei nicht einmal mehr reagiert. Die Plünderer dürfen das als Freibrief verstehen und müssen keine Sanktionen mehr fürchten.



„Sie kommen einfach mit Taschen und Säcken und nehmen sich, was sie wollen – oftmals Waren mit einem Gesamtwert von mehreren hundert Pfund. Sie wissen, daß die Polizei nicht genug Ressourcen hat, um schnell genug zu reagieren“, wird ein Co-op-Filialleiter aus Leeds zitiert.



Nach Angaben des Unternehmens würden im Zuge der Entwicklung einige Bezirke zu regelrechten No-Go-Zonen. Die Mitarbeiter seien eingeschüchtert und verängstigt, so daß ein regulärer Betrieb kaum aufrecht erhalten werden könne. Als Beispiel führt Co-Op ein Geschäft in der Londoner Innenstadt an, das an einem einzigen Tag dreimal ausgeraubt wurde.







Nur gut, dass die Grünen keine Läden betreiben.