Wie BlackRock KI nutzt, um den weltweiten Finanzmarkt zu regulieren

Die Beschreibung der Aktivitäten eines riesigen Unternehmens, das die Welt ausplündert und von einem Roboter gesteuert wird, klingt wie eine Albtraumszene aus einem Science-Fiction-Film. Und doch ist es die schauderhafte Realität, in der wir leben...

Der Chef von BlackRock, der größten Investmentfirma der Welt, Larry Fink, hat gesagt, dass der Begriff ESG zu einer Waffe geworden ist, die ihn dazu zwingt, sich von der Marke zu distanzieren, wie LifeSiteNews berichtet.

»Ich werde das Wort ESG nicht mehr verwenden, weil es von der extremen Linken und der extremen Rechten missbraucht wird«, sagte Fink am 25. Juni auf dem Aspen Ideas Festival, wie Axios berichtete.

Was ist ESG?

Laut Investopedia ist ESG »eine Reihe von Standards für das Verhalten eines Unternehmens, die von sozial bewussten Investoren verwendet werden, um potenzielle Investitionen zu prüfen.«

Das Akronym steht für: Umwelt, Soziales, Governance

In der Tat handelt es sich um ein Mittel zur Umwandlung von Anlagestrategien, um Unternehmen zu bevorzugen, die radikale Veränderungen durchführen und fördern, einschließlich Net Zero-Initiativen und der Förderung von Mitarbeitern aus anderen Gründen als ihrer Kompetenz.

Wie Investopedia erklärt: »Umwelt-, Sozial- und Governance-Investitionen (ESG-Investitionen) werden eingesetzt, um Investitionen auf der Grundlage der Unternehmenspolitik zu prüfen und Unternehmen zu verantwortungsvollem Handeln zu ermutigen. Viele Investmentfonds, Maklerfirmen und Robo-Advisors bieten inzwischen Anlageprodukte an, die ESG-Prinzipien anwenden.«

Diese ESG-Ziele sind die »Verhaltensweisen«, die BlackRock-CEO Larry Fink bereits 2017 als seine Pflicht bezeichnete, »zu erzwingen«.

Im weiteren Verlauf des Interviews betonte er die Natur dieser Verhaltensweisen und drohte mit den »Auswirkungen« auf Unternehmen, die sich nicht daran halten.

»Wir machen das Gleiche. Also, es ist einfach so, dass man Verhaltensweisen erzwingen muss. Und wenn Sie das Verhalten nicht erzwingen - sei es aufgrund des Geschlechts oder der Rasse oder wie auch immer Sie wollen - sagen wir, die Zusammensetzung Ihres Teams, dann wird das Auswirkungen haben...«

Was ist also passiert? Hat Larry Fink einen Sinneswandel vollzogen - oder positioniert er einfach die Marke eines riesigen Unternehmens neu, das Bloomeberg als "vierte Gewalt" der US-Regierung bezeichnet hat?

Seine Äußerungen deuten auf einen Wechsel der Botschaften hin, nicht jedoch auf einen Richtungswechsel. Auch wenn BlackRock den Begriff ESG auf Wunsch von Fink aufgeben wird, bleibt das Unternehmen der gleichen Agenda unter einem anderen Namen treu.

Auf einer Seite, die BlackRocks KI-Handelsplattform ALADDIN vorstellt, erscheint der Begriff in einem Link zu ESG-gesteuerten Anlagestrategien.

Der Begriff selbst wird gestrichen, aber das Net Zero-Element bleibt bestehen. Auffallend ist das Fehlen des Aspekts »Vielfalt«, der etwa 30 Prozent der ESG-Bewertungen für Unternehmen ausmacht.

ESG verlangt die Beförderung von Kandidaten auf der Grundlage von sexuellem Verhalten, Rasse, Geschlecht, »Gender« und anderen Merkmalen in den Vorstand von Unternehmen sowie eine Politik, die diese Identitätsagenden sowohl in der Unternehmenskultur als auch in der breiteren Gesellschaft fördert.

Der Bericht von BlackRock legt nahe, dass das »Erzwingen« dieser Richtlinien tatsächlich eine Kultur der Inkompetenz in der westlichen Unternehmensführung schafft.

Es ist dieser Aspekt von ESG - und nicht nur die Net-Zero-Komponente -, der die Aktionäre vieler großer Unternehmen dazu veranlasst hat, sie anzuprangern.

Was BlackRock tut, prägt zunehmend die Welt, in der wir leben. Seine Macht reicht bis in die Regierungen der USA und des Westens hinein, und sein Portfolio ist jetzt an einem Geschäft über eine halbe Billion Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine beteiligt.

Die jüngsten Enthüllungen von James O'Keefe, dass BlackRock behauptet, Präsidenten kaufen zu können, sollten daher nicht überraschen. Der Roboterhändler ALADDIN verwaltet über 20 Billionen Dollar - mehr Geld, als jede Nation der Erde besitzt.

In dem Bericht von O'Keefe werden sogenannte »Verschwörungstheorien« wortwörtlich aus dem Mund eines BlackRock-Mitarbeiters wiedergegeben. Die Investmentfirma hat unsere Politiker gekauft und behauptet, dass »Senatoren billig sind« und etwa 10.000 Dollar kosten.

Natürlich sieht BlackRock, wie von O'Keefe aufgedeckt, im Ukraine-Krieg eine große Geschäftsmöglichkeit.

Die Beschreibung der Aktivitäten eines riesigen Unternehmens, das die Welt ausplündert und von einem Roboter gesteuert wird, klingt wie eine Albtraumszene aus einem Science-Fiction-Film. Und doch ist dies die obszöne Realität, in der wir leben, und sie wird von einer gigantischen Maschine geschaffen, deren enorme Gewinne nur von den verheerenden Verlusten übertroffen werden, die sie dem Leben der normalen Menschen zufügt.

Es handelt sich um eine Maschine, die darauf bedacht ist, sich selbst in ein positives Licht zu rücken, während sie die Welt durch eine immer raffiniertere Technik der Zerstörung beherrscht. Das ist der Grund, warum sie den Begriff ESG eingeführt hat - und es ist derselbe Grund, warum sie ihn jetzt wieder verwirft.

BlackRock ist darauf bedacht, den Schein zu wahren - denn die Realität dahinter ist obszön.