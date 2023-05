WHO will noch im Mai das internationale »Pandemieabkommen« durchpeitschen

Die WHO plant umfassende Änderungen der »International Health Regulations«, um im Falle eines ausgerufenen Pandemie-Falls mehr Macht und Einfluss auf die Gesundheitspolitik der Staaten zu haben. Die Rechte und Freiheiten der Bürger sind dadurch massiv gefährdet.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation der UN) versucht derzeit, umfassende Änderungen der »International Health Regulations« (Internationale Gesundheitsvorschriften, IHR) durchzusetzen. Diese Änderungen ermöglichen es der WHO, auf internationaler Ebene im noch nie zuvor dagewesenen Umfang Macht zu entfalten.

Sie soll mehr Einfluss bekommen, um anderer Meinungen als »Desinformation und Fehlinformationen« zu bekämpfen. Dies gilt für alle Länder der Erde, die das Abkommen unterzeichnen. Deutschland wird auch dazu gehören. Im Falle einer Pandemie sind der WHO weitreichende Einflussmöglichkeiten auf die Informationspolitik in den jeweiligen Staaten gegeben, um ein einheitliches Vorgehen abzusichern. Das bedeutet, dass alternative Vorgehensweisen von der WHO effektiv verhindert werden können. Es wird also zu einer Art globaler Gesundheitsdiktatur kommen, bei der im ausgerufenen Pandemie-Fall die WHO die Regie übernimmt und die einzelnen Staaten sich ihr unterwerfen.

Das Abkommen soll am 21. Mai 2023 mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Es ist also höchste Zeit, dagegen aktiv zu werden. Viele Bürger sind bereits gegen dieses Vorhaben aktiv. Es geht darum, die Rechte und Freiheiten der einzelnen Bürger zu schützen und die Souveränität der Staaten in Gesundheitsfragen zu unterstützen. Die WHO darf sich nicht zum Diktator in Gesundheitsfragen aufschwingen.