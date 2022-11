WHO plant globalen digitalen Impfnachweis

Bill Gates und die WHO lassen grüßen: Der nächste Schritt zur globalen Kontrolle soll ein international gültiger digitaler Impfnachweis für alle Menschen sein. Wehe, wer sich dann nicht impfen lässt! Restriktionen können dann gezielt gegen Ungeimpfte umgesetzt werden.

Wie weit soll die digitale Kontrolle noch gehen? Auf dem G20-Gipfel 2022 in Indonesien war auch die Gesundheitspolitik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Thema. Und die WHO hat erörtert, dass sie eine internationale Kooperation zur Schaffung digitaler Impfnachweise anstrebt, die global gültig sein sollen. Dies wird als gesundheitspolitische Hilfe für Schwellenländer verkauft.

Doch in Wahrheit ist es ein weiterer Schritt zur globalen Kontrolle der Bürger. Denn diese Nachweise können später helfen, Restriktionen gegen Ungeimpfte umzusetzen. Damit werden weitere Schritte zu einer Impf- und Kontrollpolitik vorgenommen, wie sie die Bill-Gates-Stiftung vorgibt.