US-Atomwaffen befinden sich in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien und der Türkei

Wertewesten entrüstet über Stationierung russischer Trägersysteme in Weißrussland

Die Regierungen in Minsk und Moskau haben sich geeinigt, dass russische Trägersysteme in Weißrussland stationiert werden. Diese Systeme sind geeignet, atomare Sprengköpfe zu transportieren. Der Wertewesten ist entrüstet, vergisst aber zu erwähnen, dass in mindestens fünf europäischen Staaten US-Atomwaffen stationiert sind.

(Quelle: Natural Resources Defense Council (NRDC))

Veröffentlicht: 27.03.2023 - 10:50 Uhr

von Redaktion (mk)

Die Regierungen Russlands und Weißrussland haben eine Vereinbarung getroffen, dass russische Trägersysteme, mit denen auch taktische Atomwaffen (das sind Waffen mit in Relation zu strategischen Atomwaffen geringerer Reichweite und geringerer Zerstörungskraft, dafür aber mit höherer Präzision) in Weißrussland stationiert werden sollen. Auf diese Stationierung hatten sich die beiden Regierungschefs Lukaschenko und Putin bei einem Treffen vor einem Jahr geeinigt, Putin hatte aktuell die Umsetzung der Vereinbarung bekannt gegeben. Der Wertewesten ist entrüstet, westliche Politiker und Medien überschlagen sich momentan dabei, die Gefahr eines Dritten Weltkriegs herbei zu reden. Der Schritt Moskaus sei eine Provokation und verschärfe die angespannte Situation zusätzlich. Man wolle und werde über weitere Strafmaßnahmen gegen Russland beraten und zöge zusätzliche Sanktionen gegen Moskau in Betracht. Um es klar zu benennen: Atomwaffen stellen eine Bedrohung für die gesamte Menschheit dar; dabei ist es völlig egal, ob es sich bei den Waffen um taktische oder strategische Atomraketen handelt. Ihre enorme Vernichtungskraft zerstört alles, das getroffen wird. Die Abwürfe der US-Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im August 1945 hat das nachhaltig unter Beweis gestellt. Dass der Wertewesten aber auch hier wieder einmal mit gespaltener Zunge redet, zeigt die Tatsache, dass in mindestens fünf europäischen Staaten US-Atomwaffen stationiert sind. Offiziell befinden sich US-Kernwaffen in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien und der Türkei. Darüber aber verlieren weder westliche Politiker noch die ihnen nahestehenden Medien ein einziges Wort. Zieht man die nicht offiziell gemeldeten US-Atomwaffen in Lakenheath (England) und Araxos (Griechenland) hinzu, befinden sich knapp 500(!) US-Atombomben auf europäischem Boden (so man dann die Türkei zu Europa hinzurechnet). Das aber ist für den Wertewesten offensichtlich vollkommen in Ordnung. Für deren Verständnis scheint es »gute Atombomben« (due aus den USA) und »böse Atombomben« (die aus Russland) zu geben. Für die Menschheit, die Natur und unseren Globus gilt aber: es gibt nur »gefährliche Atombomben«; ganz egal, von wem sie konstruiert und wo immer sie stationiert wurden oder werden.