Clemens Wergin ist Mitglied der »Atlantikbrücke«

»Welt«-Autor forciert aktiven Kriegseintritt Deutschlands

Neben den kriegslüsternen Grünen, die immer wieder einen Kriegseintritt Deutschlands gegen Russland forcieren, fällt in den vergangenen Wochen Clemens Wergin von der »Welt« mit ähnlichen Hetztiraden gegen Putin und Russland auf. Er fordert die Entsendung schwerer Waffensysteme an die Ukraine - und das würde Deutschland letztlich in den Krieg ziehen.

Veröffentlicht: 11.10.2022 - 09:32 Uhr

von Redaktion (mk)

Deutschland soll schwere Waffen an die Ukraine liefern, unter anderem den Kampfpanzer Leopard 2 und Raketen vom Typ ATACMS, die von Himars-Raketenwerfern abgeeschossen werden können und eine Reichweite von 300 Kilometern haben. Zudem sollen die Beschränkungen für die Ukraine für aus dem Westen gelieferten Waffen aufgehoben werden. Diese Beschränkung verhindert derzeit, dass die Ukraine Krieg gegen weitere russische Siedlungsgebiete führen kann; so wie sie den seit 2014 andauernden Krieg gegen die russischstämmige Bevölkerung im Donbas führt. Aufgestellt hat diese Forderungen, die nahezu deckungsgleich zu den Positionen der kriegslüsternen Grünen sind, Clemens Wergin, der für die »Welt« schreibt. Das sich ein deutscher Journalist diesem Kriegsgeheul anschließt, wirkt im ersten Moment befremdlich. Betrachtet man aber den Hintergrund Wergins, so klärt sich vieles von alleine auf. Wergin ist Mitglied der »Atlantikbrücke«. Die »hat das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und Amerika auf allen Ebenen zu vertiefen.« Auf ALLEN Ebenen! Wergin war unter anderem bei der New York Times beschäftigt. Die Times gehört zu den US-Zeitungen, denen eine ganz besondere Nähe zu den Geheimdiensten, hier vor allem der CIA, attestiert wird. Derzeit leitet er das Büro der »Welt« in Washington D. C. und ist somit weit von den kritischen Regionen entfernt. Aus sicherer Entfernung Forderungen aufzustellen, die bei Erfüllung Deutschland unweigerlich in einen Krieg mit Russland ziehen, ist nicht nur einfach, es ist gemeingefährlich.