Weißes Haus an Anti-Trump Razzia beteiligt

Biden zieht mit seinen Deep-State-Schergen im Hintergrund die Fäden.

America First Legal (AFL), eine konservative Rechtsorganisation, hat Beweise gefunden, die darauf hindeuten, dass das Weiße Haus von Biden an der Razzia in Mar-a-Lago, dem Resort des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Florida, beteiligt war. In einem auf ihrer Website veröffentlichten Artikel behauptet die AFL, dass die National Archives and Records Administration (NARA) den Kongress über den Vorfall getäuscht habe. Die AFL hat eine zusätzliche Untersuchung eingeleitet, um die Angelegenheit noch genauer zu prüfen.

Laut Stephen Miller, ehemaliger Berater von Präsident Trump und Präsident der AFL, »hat die AFL belastende Beweise dafür, dass das Weiße Haus von Biden direkt an der Razzia in Mar-a-Lago beteiligt war«. Miller erklärt, dass die Untersuchung der AFL E-Mails und andere Dokumente aufgedeckt hat, die die Biden-Regierung in den Vorfall verwickeln. Allerdings wurden von der AFL keine konkreten Details oder Beweise zur Untermauerung dieser Behauptungen vorgelegt.

Die AFL wirft der NARA außerdem vor, den Kongress in Bezug auf den Vorfall in die Irre zu führen. In dem Artikel erklärt die AFL: »Beamte der NARA haben den Kongress und die Öffentlichkeit über Art und Umfang der Razzia in die Irre geführt«. Konkrete Angaben zu den angeblich irreführenden Aussagen der NARA wurden von der AFL nicht gemacht.

Als Antwort auf die Behauptungen der AFL erklärte die Sprecherin der NARA, Laura Sheehan: »Die NARA hat keine spezifischen Anfragen der AFL in dieser Angelegenheit erhalten, und wir haben weder den Kongress noch die Öffentlichkeit in die Irre geführt.« Sheehan betonte, dass die NARA strenge Protokolle und Verfahren befolgt, um die Bewahrung und den Schutz historischer Aufzeichnungen zu gewährleisten, und dass jeder Zugang zu diesen Aufzeichnungen durch den Presidential Records Act und andere geltende Gesetze geregelt wird.

Die AFL hat angekündigt, dass sie eine zusätzliche Untersuchung des Vorfalls einleiten wird, um weitere Informationen zu erhalten. »Die AFL ist entschlossen, die Wahrheit über die Geschehnisse in Mar-a-Lago herauszufinden und die Biden-Administration und die NARA für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen«, sagte Miller. Allerdings hat die AFL keine weiteren Einzelheiten über den Umfang oder den Zeitplan der zusätzlichen Untersuchung bekannt gegeben.