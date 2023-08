Je jünger, desto weniger weiß

Weißer Bevölkerungsanteil bei Jugendlichen in den USA extrem rückläufig

In den USA nimmt der Anteil der weißen Bevölkerung ständig ab. Besonders auffällig: in den Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen liegt der Anteil der weißen Gruppe deutlich unter der Hälfte. Vor allem Latinos/Hispanics sind in dieser Altersgruppe in Relation zu den anderen Altersstufen deutlich überrepräsentiert.

Foto: © Thomas Spangler

Veröffentlicht: 10.08.2023 - 10:24 Uhr

von Redaktion (mk)

Die USA haben eine auffällige Bevölkerungspyramide. Das betrifft, anders als in Deutschland, nicht die Altersstruktur, denn da ist sie deutlich dichter an der Idealform des Tannenbaums angelehnt als in hierzulande – wenn auch mit einem ordentlichen Bäuchlein bei den 50- bis 60-Jährigen. Vor allem aber fällt in den USA die stetige und mitunter sogar massive Abnahme des weißen Bevölkerungsanteils auf. Liegt der bei den Menschen im ruhestandsfähigen Alter (65+) bei 73 bis sogar 77 Prozent (75+), so geht er, je jünger die erfasste Altersgruppe ist, über 67 Prozent (55 bis 64) bis zur jüngsten Erwachsenengruppe (18 bis 24) auf 50,5 Prozent zurück. Bei den Schülern (5 bis 17) liegt sie bereits unter der 50-Prozent-Marke (47,4 Prozent), bei Kleinkindern bis zu vier Jahren sogar mit 47 Prozent noch niedriger. Das zeigt die aktuelle Brookings-Umfrage. Die Studie prognostiziert, dass Nicht-Weiße im Jahr 2045 in der Regel die Mehrheitsbevölkerung in den Vereinigten Staaten bilden werden. In der Praxis könnte dies jedoch tatsächlich viel früher passieren, da davon ausgegangen wird, dass sich auch Dutzende Millionen illegaler Einwanderer im Land aufhalten. Bis 1965, als der sogenannte Hart-Celler Act verabschiedet und für die Einwanderung in die Dritte Welt in großem Umfang geöffnet wurde, machten Weiße europäischer Herkunft etwa 85 Prozent der Bevölkerung der Vereinigten Staaten aus. Historisch gesehen wurden größere Zuwanderungen von Völkern der Dritten Welt verhindert, doch im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die Gesetze nach und nach gelockert, nachdem einflussreiche ethnische Interessengruppen intensiven und langanhaltenden Lobbydruck ausgeübt hatten. Besonders auffällig ist die Zunahme der Lations/Hispanics in den jüngeren Altersgruppen. Bereits mehr als jedes vierte Kleinkind (25,2 Prozent) und jeder vierte Schüler (25,8 Prozent) gehört zu dieser Bevölkerungsgruppe. Damit wurde der schwarze Bevölkerungsanteil (Kleinkinder 13,3 Prozent / Schüler 13,2 Prozent) klar distanziert.