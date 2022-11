Wegen Klima-Kleber kam Hilfe zu spät: Radfahrerin gestorben

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Mir tut es schrecklich leid, dass die Frau gestorben ist. Mein Beileid gehört den Angehörigen. Soviel ich weiß, sind die Öko-Terroristen heute wieder in Berlin aktiv. Unabhängig von deren Karma würde ich mir wünschen, dass die Justiz endlich aufwacht. Das sind keine Aktivisten, das sind rücksichtslose Öko-Terroristen. Jetzt hat man Gewissheit, dass die über Leichen gehen. Was macht die Politik? Sie schaut zu!

03.11.2022 - 14:27

Luisa Neubauer hat diese Tat gebilligt. Dafür muss sie sich m.E. vor Gericht verantworten, und zwar wegen Volksverhetzung. So langsam werde ich aber sauer und verliere meine Geduld mit diesen grünen Terroristen.



God bless the Trump!